Ankara'da diplomasi trafiği! Fidan, ABD'li senatör ve temsilcilerle bir araya geldi

NATO Ankara Zirvesi kapsamında başkentte diplomatik temaslar yoğun şekilde sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirve dolayısıyla Türkiye'ye gelen ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen ile Senatörler Christopher Coons, Dick Durbin ve Mike Rounds'un yanı sıra ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmeler, NATO Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirildi. Türkiye ile ABD arasındaki temasların yanı sıra NATO gündemi ve ittifak içindeki iş birliği başlıklarının da ele alındığı değerlendirilen buluşma, zirvenin en dikkat çeken diplomatik görüşmeleri arasında yer aldı.

AVRUPA GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILDI

Bakan Fidan, ikili temaslarının ardından Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile Chatham House'un Ankara'da ortaklaşa düzenlediği "Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" başlıklı etkinliğe de katıldı.

Uluslararası güvenlik çevrelerinden çok sayıda ismin takip ettiği toplantıda konuşan Fidan, NATO'nun geleceği, Avrupa'nın güvenlik mimarisi ve müttefikler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Program, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından ittifakın önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik fikir alışverişine de zemin hazırladı. (AA)