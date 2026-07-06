Zirveye saatler kala dikkat çeken buluşma! Fidan ile Barrack Ankara'da bir araya geldi

NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da dikkat çeken bir diplomatik görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye ve Irak Özel Temsilcisi olarak görev yapan Tom Barrack ile başkentte bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan kabulün içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, görüşmeye ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Tarafların hangi başlıkları ele aldığına dair resmi bir bilgilendirme ise yapılmadı.

NATO ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN TEMAS

Görüşme, yarın başlayacak NATO Zirvesi öncesinde Ankara ile Washington arasındaki diplomatik temasların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti. Zirve öncesinde ittifakın güvenlik gündemi, bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri yakından takip edilirken, Fidan ile Barrack'ın buluşması da bu çerçevede dikkat çekti.

ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİNE VURGU YAPMIŞTI

Öte yandan Hakan Fidan, kısa süre önce Amerikan gazetesi New York Times'a verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kişisel diyaloğun NATO içinde yaşanan görüş ayrılıklarının aşılmasına katkı sağlayabileceğini ifade etmişti.

Trump'ın karar alma süreçlerinde güven ilişkisine büyük önem verdiğini söyleyen Fidan, "Biz de bu dostluğu daha büyük bir amaç, tüm NATO ailesinin yararı için kullanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Fidan'ın bu açıklamalarının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Trump yönetiminin Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile gerçekleştirdiği görüşme, NATO Zirvesi öncesindeki diplomatik temasların en dikkat çeken başlıklarından biri olarak öne çıktı.