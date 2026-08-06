Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Barajda delil bulan dalgıçlar tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, baraj gölündeki arama çalışmalarında not ve makas bulduklarını beyan eden iki su altı dalgıcı, "delil karartma" suçlamasıyla tutuklandı.

BARAJ GÖLÜNDE BULUNAN DELİLLER İNCELEME ALTINDA

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta baraj gölünde bulunan ıslanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş bir reçete ile "psikolojikmen bize baskı yaratıldığı" ifadesinin okunabildiği kaydedildi.

10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanakta ise aynı bölgede yaklaşık 14 santimetre uzunluğunda bir makas bulunduğu belirtildi. Dosyaya giren bilirkişi raporunda, söz konusu kağıt parçalarının yaklaşık 14 metre derinlikte uzun süre bozulmadan kalmasının ve su akıntısıyla sürüklenmemesinin fiziksel olarak mümkün olmadığı yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Bu tespitlerin ardından delillerin bulunma şekli ve sürecine ilişkin adli inceleme başlatıldı.

İKİ DALGIÇ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan iki su altı dalgıcı, "delil karartma" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.