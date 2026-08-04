Gülistan Doku kaybolmadan 41 gün önce polisin sisteminde sorgulanmaya başlanmış

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bir iddia gündeme geldi.

GÜLİSTAN DOKU KAYBOLMADAN 41 GÜN ÖNCE POLİSİN SİSTEMİNDE SORGULANMAYA BAŞLANMIŞ

Karar'ın haberine göre, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan hakkında Polis Bilişim Ağı'nda (POLNET) yapılan sorgulamaların kaybolmasından 41 gün önce başladığını öne sürdü.

Çimen, sorgulamalar arasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruma ekibinde görev yaptığı belirtilen polis Gökhan Ertok'un da bulunduğunu iddia etti. Sorgulamaların Tunceli Polis Evi'nden yapıldığını savunan Çimen, söz konusu durumun soruşturma açısından önemli olduğunu belirtti.

Ali Çimen, soruşturma kapsamında hazırladıkları 108 kişilik "örtbas listesi"nden şimdiye kadar yalnızca 19 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi. Çimen, "Bütün çabamız Gülistan'ın cansız bedenine ulaşabilmek" derken, operasyonların devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in talimatları doğrultusunda kamu gücünün hukuka aykırı şekilde kullanıldığına yönelik değerlendirmelerin yer aldığını aktaran Çimen, Gökhan Ertok ile Şükrü Eroğlu hakkında da dikkat çeken ifadelerin bulunduğunu söyledi.

Çimen, sevk yazısında Ertok ve Eroğlu'nun Sonel'in “şahsi ve illegal amaçlarına hizmet eden, kamu hiyerarşisi dışında müstakil bir yapı gibi hareket ettikleri” yönünde değerlendirme yapıldığını aktardı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA NELER OLDU

Tunceli'de üniversite eğitimi gören 21 yaşındaki Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamadı. Doku'nun ailesi 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulundu. Yürütülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Soruşturma, ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye yardım”, “cinsel saldırı”, “suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi”, “bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “suçu bildirmeme” ve “suçluyu kayırma” suçlarından yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yanı sıra eski polis Gökhan Ertok, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer'in de bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler arasında Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ile Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca da yer aldı.

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 25'e yükseldiği belirtildi.

Son olarak soruşturmanın emniyet ayağına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, polis memurları, bilgisayar işletmeni ve emekli polislerin bulunduğu 19 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden bazıları tutuklanırken bazıları adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD'de gözaltına alındığı belirtildi.