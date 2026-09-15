Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Görenler gözlerine inanamadı! Sokak ortasında çırılçıplak yürüdü

Görenler gözlerine inanamadı! Sokak ortasında çırılçıplak yürüdü

Bağcılar’da sokakta çıplak dolaşan A.H.A.E. (27), görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alındı. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

İstanbul Bağcılar’da sokakta çıplak dolaşan A.H.A.E. (27), görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan kontrolde şüphelinin herhangi bir rahatsızlığının veya sağlık sorununun bulunmadığı belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MİT yalanıyla milyonluk vurgun yapacaktı! Gerçek polis operasyonuyla ortaya çıktıMİT yalanıyla milyonluk vurgun yapacaktı! Gerçek polis operasyonuyla ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay, 11 Eylül Cuma günü saat 05.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta çıplak dolaşan bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede kişinin kimliği A.H.A.E. olarak belirlendi ve şüpheli gözaltına alındı.

Üst geçitten düştü yoldan geçen minibüs çarptı: Adana'da feci ölüm!Üst geçitten düştü yoldan geçen minibüs çarptı: Adana'da feci ölüm!

SAĞLIK SORUNU OLMADIĞI BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada A.H.A.E.’nin herhangi bir rahatsızlığının ve sağlık sorununun bulunmadığı tespit edildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Bağcılar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro