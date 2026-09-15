Görenler gözlerine inanamadı! Sokak ortasında çırılçıplak yürüdü

İstanbul Bağcılar’da sokakta çıplak dolaşan A.H.A.E. (27), görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan kontrolde şüphelinin herhangi bir rahatsızlığının veya sağlık sorununun bulunmadığı belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay, 11 Eylül Cuma günü saat 05.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta çıplak dolaşan bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede kişinin kimliği A.H.A.E. olarak belirlendi ve şüpheli gözaltına alındı.

SAĞLIK SORUNU OLMADIĞI BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada A.H.A.E.’nin herhangi bir rahatsızlığının ve sağlık sorununun bulunmadığı tespit edildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)