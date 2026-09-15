Üst geçitten düştü yoldan geçen minibüs çarptı: Adana'da feci ölüm!

Adana’da yaya üst geçidinden caddeye düşen Mert Dalkılıç (33), seyir halindeki minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜST GEÇİTTEN CADDEYE DÜŞTÜ

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı’nda meydana geldi. Yaya üst geçidinde bulunan Mert Dalkılıç, henüz bilinmeyen bir nedenle caddede düştü. Bu sırada bulvarda seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, caddeye düşen Dalkılıç’a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dalkılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Dalkılıç’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)