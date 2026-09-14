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Halk TV Türkiye 2 gündür aranıyordu: Fındık bahçesinde ölü bulundu

2 gündür aranıyordu: Fındık bahçesinde ölü bulundu

Düzce’nin Yığılca ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki Ali Koçak, yakınları tarafından fındık bahçesinde ölü bulundu.

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2 gündür aranıyordu: Fındık bahçesinde ölü bulundu

Düzce’nin Yığılca ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 35 yaşındaki Ali Koçak, yakınları tarafından fındık bahçesinde ölü bulundu.

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Olay, Gökçeağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Koçak, 2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınları tarafından aranan Koçak, köyün yakınındaki bir fındık bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Koçak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Koçak’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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