6 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Adana’nın Yüreğir ilçesinde evde tabancayla başından vurulmuş halde bulunan 6 yaşındaki B.Y., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan çocuğun ağabeyi F.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Eski Misis Mahallesi’nde meydana geldi. Evden silah sesi gelmesinin ardından yakınları, 6 yaşındaki B.Y.’yi tabancayla başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı çocuk, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan B.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli olarak değerlendirdikleri çocuğun ağabeyi F.Y.’yi gözaltına aldı.

AĞABEYİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Jandarmanın olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesine yönelik soruşturması çok yönlü olarak sürüyor. (DHA)