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6 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Adana’da evde tabancayla başından vurulmuş halde bulunan 6 yaşındaki B.Y. ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun ağabeyi F.Y. ise olayla ilgili çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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6 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Adana’nın Yüreğir ilçesinde evde tabancayla başından vurulmuş halde bulunan 6 yaşındaki B.Y., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan çocuğun ağabeyi F.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu - Resim : 1

Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Eski Misis Mahallesi’nde meydana geldi. Evden silah sesi gelmesinin ardından yakınları, 6 yaşındaki B.Y.’yi tabancayla başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı çocuk, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan B.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli olarak değerlendirdikleri çocuğun ağabeyi F.Y.’yi gözaltına aldı.

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AĞABEYİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Jandarmanın olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesine yönelik soruşturması çok yönlü olarak sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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