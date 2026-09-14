Ordu'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Kardeşini öldürdü yeğenini yaraladı

Olay, Ünye ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cemal Ç. ile kardeşi Ali Çağlayan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemal Ç., tabancayla kardeşi Ali Çağlayan'a ateş etti. Saldırıda Ali Çağlayan ve oğlu Ümit Çağlayan kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Ali Çağlayan

ALİ ÇAĞLAYAN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Çağlayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ümit Çağlayan ise ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cemal Ç.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, olayın ardından Cemal Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. (DHA)