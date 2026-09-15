MİT yalanıyla milyonluk vurgun yapacaktı! Gerçek polis operasyonuyla ortaya çıktı

Antalya’da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırmaya çalıştığı iddia edilen H.Ç., yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını teslim almaya geldiği sırada polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“ADINIZ FETÖ’YE KARIŞTI” DİYEREK BASKI KURDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvuran M.A., telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişinin aradığını söyledi. Şüphelinin, mesajlaşma uygulaması üzerinden M.A.’ya sahte olduğu değerlendirilen bir kimlik belgesi göndererek adının FETÖ ile bağlantılı olduğu yönünde iddiada bulunduğu ve bu şekilde baskı kurmaya çalıştığı belirtildi.

POLİS TAKİBE ALDI

Durumdan şüphelenen M.A.’nın ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik görevlilerinin nezaretinde M.A. ile şüpheli arasındaki görüşmeler sürdürülürken, H.Ç.’nin yakalanması için operasyon hazırlığı yapıldı.

Yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını elden almak üzere buluşma noktasına gelen H.Ç., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)