Girne’deki feribot faciasının ardından skandal iddia: 3 bin doları veren kaptanlık belgesini kapıyor!

Girne-Mersin seferini yapan Filo Jet adlı yolcu feribotunun batmasıyla ilgili soruşturma devam ederken, kazanın arka planına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Facianın ardından yapılan incelemelerde geminin kaptanı Mustafa Öz'ün kaptanlık ehliyetini Honduras'tan aldığı ve belgenin 2029 yılına kadar uzatıldığı tespit edildi.

Honduras'ın uluslararası denizcilik sektöründeki düşük itibarı, kaptanın belgesinin nasıl ve hangi şartlarda alındığı sorusunu da gündeme taşıdı.

TÜRKİYE'DE KAPTAN OLMAK YILLAR SÜRÜYOR

Sabah'a konuşan Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Zafer Akbulut, Türkiye ile Honduras'taki sistem arasındaki farkın oldukça büyük olduğunu söyledi.

Türkiye'de uzakyol gemi kaptanı olabilmek için önce dört yıllık Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği eğitiminin tamamlanması gerektiğini belirten Akbulut, mezuniyet sonrasında staj ve kademeli mesleki ilerleme sürecinin başladığını anlattı.

Denizcilerin 4. zabit olarak başladıkları kariyerlerinde gerekli hizmet sürelerini tamamlayıp sınavları geçerek 3. zabit, 2. zabit ve 1. zabit aşamalarından geçtikten sonra kaptanlık görevine ulaşabildiğini ifade eden Akbulut, İngilizce yeterlilik gibi ek sınavların da bulunduğunu belirtti.

Akbulut'a göre Türkiye'de bir denizcinin üniversite eğitiminden kaptanlık makamına ulaşması yaklaşık 10 yıllık bir süreç ve yüzlerce deniz seferi gerektiriyor.

"3-5 BİN DOLARA BELGE ALINABİLİYOR" İDDİASI

Akbulut, Honduras'ta ise sistemin Türkiye'deki mesleki aşamalardan farklı işlediğini savundu.

Akbulut'un iddiasına göre denizcilik eğitimi almamış kişiler, gerekli temel kursları tamamlayarak "gemi adamı cüzdanı" olarak adlandırılan belgeyi elde edebiliyor. Sonrasında Honduras'taki acenteler aracılığıyla 3 ila 5 bin dolar arasında ödeme yapılarak, ülkede bulunmaya dahi gerek kalmadan, Türkiye'deki zabitlik kademelerinden geçmeden gemi ehliyeti alınabildiğini öne sürdü.

Akbulut, uygulamanın yalnızca gemiciler açısından değil, yağcı ve mühendisler açısından da suistimale açık olduğunu iddia etti.

"ARMATÖRLER UCUZ İŞ GÜCÜ NEDENİYLE TERCİH EDİYOR"

Sistemin oluşmasında ekonomik nedenlerin de etkili olduğunu savunan Akbulut, Honduras belgeli personelin daha düşük ücretlerle çalıştırılabildiğini ileri sürdü.

Akbulut, eğitimli bir denizcinin daha yüksek ücret talep ederken, Honduras belgesine sahip kişilerin çok daha düşük ücretlere çalışmayı kabul edebildiğini belirterek, bazı armatörlerin bu nedenle söz konusu sistemi tercih ettiğini iddia etti.

Bu kişilerin mesleki yeterliliklerinin düşük olmasının gemi operasyonlarında başka bir risk oluşturduğunu söyleyen Akbulut, yeterli deneyime sahip olmayan kaptanların özellikle kötü hava koşullarında gemiyi sefere çıkarmama gibi kritik kararları almak konusunda şirket baskısı hissedebileceğini savundu.

HONDURAS EHLİYETİ TÜRKİYE'DE GEÇERLİ DEĞİL

Akbulut, Honduras'tan alınan kaptanlık belgelerinin Türkiye'de Türk bayraklı gemilerde çalışmak için geçerli olmadığını da belirtti.

Türkiye'nin uluslararası denizcilik standartları açısından "Beyaz Liste"de yer aldığını ve denizcilik faaliyetlerinin sıkı şekilde denetlendiğini söyleyen Akbulut, Honduras belgeli kişilerin Türk bayraklı gemilerde çalışmasına izin verilmediğini ifade etti.

Buna karşın uluslararası anlaşmalar nedeniyle farklı ülkelerin bayrağını taşıyan gemilerde çalışan bu kişilere Türkiye'nin doğrudan müdahale edemediğini belirten Akbulut, bunun denetim açısından önemli bir boşluk oluşturduğunu öne sürdü.