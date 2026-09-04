Girne’deki gemi faciası sonrası bakanlıkta peş peşe görevden almalar

Bugün Kıbrıs’ın haberine göre, Girne’de meydana gelen gemi faciasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında üç üst düzey yönetici görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelerle Müsteşar Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğluları'nın görevleri 5 Eylül 2026 itibarıyla sona erdirildi.

MÜSTEŞARLIĞA MURAT SALEL ATANDI

Resmi Gazete'nin 4 Eylül 2026 tarihli 166'ncı özel sayısında üç görevden alma ve bir atama kararnamesi yayımlandı. Kararnameler kapsamında Enver Öztürk'ün yerine Bakanlık Müsteşarlığına Murat Salel getirildi. Salel'in ataması 5 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Öztürk, 22 Mart 2022 tarihli kararnameyle 23 Mart 2022'den itibaren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmıştı.

Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar'ın görevine de aynı tarih itibarıyla son verildi. Ambar, 22 Kasım 2024 tarihli kararnameyle 23 Kasım 2024'te göreve başlamıştı.

LİMANLAR DAİRESİ MÜDÜRÜ DE GÖREVDEN ALINDI

Görevden alınan bir diğer üst düzey yönetici ise Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğluları oldu. Emirzadeoğluları, 13 Haziran 2024 tarihli kararnameyle 14 Haziran 2024'ten itibaren Limanlar Dairesi Müdürlüğü görevine atanmıştı.

Resmi Gazete'nin ilgili sayısında Bakanlık Müdürlüğü ve Limanlar Dairesi Müdürlüğü görevleri için yeni bir atama kararı yayımlanmadı.

Kararnamelerin, Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın üçüncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hazırlandığı belirtildi. Belgelerde Maliye Bakanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vekili Özdemir Berova, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın imzaları yer aldı.

GÖREVDEN ALMA KARARLARINDA GEREKÇE AÇIKLANMADI

Resmi Gazete'de yayımlanan görevden alma kararnamelerinde değişikliklerin gerekçesine yer verilmedi. Ancak görev değişiklikleri, Filo Jet faciasının ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasının hemen ardından geldi.

Girne'den Taşucu'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden ve kısa süre sonra alabora olan Filo Jet'teki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kazanın nasıl meydana geldiği, geminin teknik durumu, denetim ve sertifikasyon süreçleri ile sefere çıkmasına hangi koşullarda izin verildiğine ilişkin adli, idari ve teknik soruşturmalar ise sürüyor.