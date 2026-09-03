Kaptan ehliyeti Honduras'tan almış, mürettebatın da eğitimi yok! Girne gemi faciasında akılalmaz skandallar

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan Filo Jet’in kaptanına ilişkin mahkemeye yansıyan bilgiler, facianın perde arkasına dair yeni soru işaretleri yarattı. Bilirkişi, kaptanın ehliyetinin süresi dolduktan sonra yaklaşık 10 yıl denizcilik mesleğine ara verdiğini, daha sonra Türkiye’den ehliyet almanın zor olması nedeniyle kaptanlık belgesini Honduras’tan temin ettiğini açıkladı. Kaptanın mesleki geçmişi ve yeterliliğinin kazaya etkisi soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.

BİLİRKİŞİ "KAZA ÖNLENEBİLİRDİ" DEDİ

Mahkemede kaptanın kaza anındaki kararları da mercek altına alındı. Bilirkişi, kaptanın gemiyi geri döndürmesi halinde kazanın önlenebileceğini savundu. Filo Jet’in ön bölümünden su almaya başlamasının ardından Girne Limanı’na dönmeye çalıştığı sırada alabora olması, özellikle kaptanın yaptığı manevraların soruşturulmasını beraberinde getirdi.

İKİNCİ KAPTAN UYARMIŞ

Soruşturma dosyasına giren ifadeler, geminin fırtınalı havaya rağmen neden sefere çıkarıldığı sorusunu da gündeme taşıdı. İkinci kaptanın, birinci kaptana “Çıkmayalım” diyerek uyarıda bulunduğu mahkemeye yansıdı. Kazanın yaşandığı gün olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşucu Limanı’nın kapalı olduğu belirtilirken, buna rağmen sefere çıkma kararının kaptan tarafından verildiği öne sürüldü.

MÜRETTEBATIN EĞİTİMİ YOK

Mahkemede ayrıca gemide görev yapan mürettebatın belge ve eğitim durumuna ilişkin ciddi iddialar gündeme geldi. Yapılan incelemelerde mürettebatın gerekli belgelerinin ve eğitim kayıtlarının bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı. Böylece soruşturmanın kapsamı yalnızca kazanın meydana geldiği ana değil, geminin sefere hazırlanma sürecine ve personelin yeterliliğine de uzandı.

GEMİ DAHA ÖNCE DE SU ALMIŞ

Filo Jet’in geçmişine ilişkin incelemelerde de dikkat çekici iddialar ortaya çıktı. Geminin kazadan yaklaşık iki ay önce su aldığını gösterdiği belirtilen sosyal medya görüntülerinin soruşturma dosyasına dahil edildiği açıklandı. Geminin son bakımının ise nisan ayında Filo Denizcilik tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

9 ZANLI YENİDEN MAHKEMEDE

Şirket direktörü, kaptan, ikinci kaptan, makinistler ve mürettebatın da aralarında bulunduğu 9 zanlı, soruşturma kapsamında yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Yetkililer, geminin bakım ve teknik kayıtları, personelin yeterlilikleri, kaptanın kararları ve kazaya ilişkin ifadeler üzerinden soruşturmayı sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet, 30 Ağustos’ta Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, limana geri dönmeye çalıştığı sırada alabora olarak batmıştı. Kazada 241 kişi kurtarılırken 9 yolcu hayatını kaybetti, 19 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.

Geminin yaklaşık 550 metre derinlikteki enkazına ulaşılması, soruşturmanın teknik açıdan da yeni bir aşamaya geçmesini sağladı. Enkazdan elde edilecek bulguların geminin neden su aldığı, alabora olma süreci ve kazanın önlenip önlenemeyeceği konularına ışık tutması bekleniyor.