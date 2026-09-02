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Halk TV Türkiye Son Dakika | Girne gemi faciası ardından KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı

Son Dakika | Girne gemi faciası ardından KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı

Son dakika haberi... KKTC Girne açıklarında yaşanan gemi faciası sonrasında tepkilerin odağında olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.

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Son Dakika | Girne gemi faciası ardından KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı
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KKTC Girne açıklarında yaşanan 9 kişinin yaşamını yitirdiği gemi faciası sonrasında tepkilerin odağında olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.

Arıklı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dokunulmazlığının kaldırılması için başvuracağını açıklamıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı açıklamada Arıklı'yı görevden aldığını bildirdi.

Üstel, “Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı’yı görevden aldığımı kendisine bildirdim” dedi.

Son dakika | KKTC Ulaştırma Bakanı Arıklı: Dokunulmazlığımın kaldırılması için başvuracağımSon dakika | KKTC Ulaştırma Bakanı Arıklı: Dokunulmazlığımın kaldırılması için başvuracağım

ARIKLI DOKUNULMAZLIĞI İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAĞINI AÇIKLADI

Eleştirilerin hedefindeki Bakan Arıklı, gemi kazasıyla ilgili hukuki ve adli bir sorumluluğunun bulunması hâlinde adli makamların rahat hareket edebilmesi amacıyla Cumhuriyet Meclisi’ne başvurarak dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıkladı.

Arıklı, sosyal medyada yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

ZARURİ BİR AÇIKLAMA...

Bilindiği gibi Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görevlendirdiği Kaza Kırım Ekibi, soruşturma ve inceleme amacı ile ülkemize gelmiş bulunmaktadır... Soruşturmanın selameti açısından, soruşturma bitinceye kadar Limanlar Dairemizin Bakanlığımızdan alınıp Başbakanlığa bağlanması için yarın Başbakanlığa müracaat edeceğiz. Ayrıca gemi kazasında hukuki ve adli bir sorumluluğumuz varsa, adli makamların bu konuda rahat hareket edebilmesi ve gerektiğinde ifademin alınıp yargıya taşınabilmesi için, yarın Cumhuriyet Meclisine başvurup dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim. Bu talebimin de yapılacak olan ilk Olağanüstü Meclis Bileşiminde görüşülmesini talep edeceğim.

Bu kararımdan sonra yarın "Hükumetten Çekilme" gündemi ile toplanacak Parti Meclisi toplantımızı da ileri bir tarihe erteliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur..
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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