Son dakika | KKTC Ulaştırma Bakanı Arıklı: Dokunulmazlığımın kaldırılması için başvuracağım

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili kritik kararını açıkladı. Eleştirilerin hedefindeki Bakan Arıklı, gemi kazasıyla ilgili hukuki ve adli bir sorumluluğunun bulunması hâlinde adli makamların rahat hareket edebilmesi amacıyla Cumhuriyet Meclisi’ne başvurarak dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıkladı.

Arıklı, sosyal medyada yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

ZARURİ BİR AÇIKLAMA...



Bilindiği gibi Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görevlendirdiği Kaza Kırım Ekibi, soruşturma ve inceleme amacı ile ülkemize gelmiş bulunmaktadır... Soruşturmanın selameti açısından, soruşturma bitinceye kadar Limanlar Dairemizin Bakanlığımızdan alınıp Başbakanlığa bağlanması için yarın Başbakanlığa müracaat edeceğiz. Ayrıca gemi kazasında hukuki ve adli bir sorumluluğumuz varsa, adli makamların bu konuda rahat hareket edebilmesi ve gerektiğinde ifademin alınıp yargıya taşınabilmesi için, yarın Cumhuriyet Meclisine başvurup dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim. Bu talebimin de yapılacak olan ilk Olağanüstü Meclis Bileşiminde görüşülmesini talep edeceğim. Bu kararımdan sonra yarın "Hükumetten Çekilme" gündemi ile toplanacak Parti Meclisi toplantımızı da ileri bir tarihe erteliyoruz.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur...