Girne gemi faciasında yaşamını yitiren Elmas Demir'in cenazesi Eskişehir'e getirildi

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıkan "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk annesi Elmas Demir'in cansız bedenine, bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşıldı. Cenaze, Ankara üzerinden kara yoluyla Eskişehir'e getirildi.

CENAZE MEMLEKETİNE ULAŞTI, AİLE TARAFINDAN KARŞILANDI

Tepebaşı ilçesindeki İlahiyat Camisi'nde yakınları tarafından karşılanan Demir'in cenazesini eşi Abbas Demir ve oğlu Cemal Demir teslim aldı. Cenazesi getirilen kadının eşi Abbas Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, gemi kaptanından ve diğer sorumlulardan şikayetçi olacaklarını ve hukuki olarak haklarını arayacaklarını söyledi.

EŞİ ABBAS DEMİR'DEN HUKUKİ HAKLAR VURGUSU

Abbas Demir, eşiyle kazadan önce saat 11.30 sıralarında görüştüğünü kaydederek, "Bana gemiye bindiğini söyledi. 12.30'da aradım fakat haber alamadım. Telefonu denizin ortasında çeken bir telefon. En sonunda yeğenim geldi. Pazardaydım, 'Dayı gemi batmış' dedi, ben ondan haber aldım" dedi.

OĞUL CEMAL DEMİR'DEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Cemal Demir ise annesinin cenazesini teslim aldıklarını belirterek, son görevlerini yapacaklarını ifade etti. Annesinin mezarını güllerle süsleyeceklerini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Bize bir mutluluk verdiler. Sesimizi duyurduk, sesimize de karşılık verdiler. Buradan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Siz bize bu mutlu günümüzü yaşattınız. Acı günümüz ama şu anda mutlu günümüz gibi aynı. En azından annemin toprağına sarılacağım. Bana dirisi gelmedi, ölüsü geldi. Ben de söylemiştim, 'Ben dirisini istemiyorum ama ölüsünü verin' bana demiştim. Çok teşekkür ediyorum, annemi bana getirdiler. Sarılacak bir toprağı oldu artık."

GİRNE AÇIKLARINDA BATAN GEMİ VE KAYIPLAR

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. KKTC, geminin batmasının ardından 12 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 16 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı. Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildiriliyor.

Elmas Demir'in cenazesi, İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

(AA)