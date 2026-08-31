Girne'deki facianın feci görüntüleri ortaya çıktı! Yan yatmış geminin üstünde çığlık çığlığa yardım istediler

Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere yola çıkan gemide yaşanan facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Facianın başladığı sırada geminin su aldığı ve mürettebata “Geri dönün” uyarısı yapıldığı görülürken, daha feci anlar da kameraya yansıdı. Kazanın ardından vatandaşların yan yatmış geminin üzerinde durarak çığlık çığlığa yardım bekledikleri görüldü. Çocuklar ağlarken ailelerinin onları sakinleştirmek için ellerinden geleni yaptığı görüldü. Videoda bazı kişilerin kaza sırasında yaralandığı da görüldü.

KKTC'de facia ile ilgili gözaltına alınan 14 kişiden, kaptan ile 7 mürettebat ve bir şirket çalışanının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli, 3 günlük süre ile tutuklandı.

NELER OLDU?

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Özel bir şirkete ait gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu.

Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere yola çıkan katamaran, kıyıdan yaklaşık 5 kilometre açıkta su alarak ikiye ayrıldı ve alabora oldu. Gemideki 267 kişiden 241’i kurtarıldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Geminin kaptanı, hareketten kısa süre sonra ön güverteden su girdiğini fark etti. Yardım çağrısı yapan kaptan, Girne Limanı’na dönmek için hazırlığa başladı. Ancak gemi bu sırada ikiye ayrılarak alabora oldu.

Yolcuların bir kısmı can yeleklerini giyerek denize atladı. Bazıları can sallarına binerken bazı yolcular da geminin su üzerinde kalan bölümüne çıkarak yardım bekledi.

TÜRKİYE'DE KURTARMA ÇALIŞMALARIN KATILDI

Kazazedelere ilk olarak çevredeki balıkçı tekneleri ve yatlar ulaştı. Teknelerdeki kişiler, denizde bulunan yolculara halat atarak kurtarma çalışmalarına destek verdi.

İhbarın ardından KKTC ve Türkiye’den çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. KKTC Sahil Güvenlik gemileri ile Türk Barış Kuvvetlerine bağlı helikopterler, denizdeki yolcuları ve geminin üzerinde bekleyen kişileri kurtardı.

Girne Limanı’ndaki yolcu gemileri ve özel tekneler de çalışmalara katıldı. Türkiye’den bölgeye gönderilen 2 helikopter ile 5 Sahil Güvenlik gemisi arama çalışmalarında görev aldı.

Kurtarılanlar sürat tekneleri ve helikopterlerle Girne Limanı’na götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Dalgıçların da katıldığı arama çalışmaları gece boyunca devam etti. Kazanın kıyıya yakın bir noktada ve gündüz meydana gelmesinin can kaybının artmasını önlediği değerlendirildi. Taşucu’nda kriz masası kurulurken kazazedelerin yakınları hastaneler ve limanda gelecek haberleri bekledi.