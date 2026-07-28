“Gereğini yaparsınız kardaş” talimatı dosyada: Vali Sonel 4 suçtan yeniden tutuklanmıştı

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen adli soruşturmada dikkat çekici yeni deliller ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sevk yazısına göre, Sonel’e ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde, kamu gücünün kişisel amaçlarla kullanıldığı iddia edilen çok sayıda mesajlaşma, talimat ve para transferi kaydına ulaşıldı.

Savcılığın değerlendirmesine göre Sonel; koruma polisi Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok aracılığıyla kendisini eleştiren sosyal medya kullanıcılarının kimliklerinin tespit edilmesini, hesaplarının kapatılmasını ve bazı kişilerin takibe alınmasını istedi. Dosyada yer alan yazışmalar arasında "Gereğini yaparsınız kardaş" mesajı, telefonların kopyalandığı ve evlere dinleme cihazı yerleştirildiğine ilişkin ifadeler ile koruma polisinin hesabından yapılan toplam 30 bin liralık para transferleri de bulunuyor.

Yürütülen soruşturma sonunda Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok hakkında nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve bilişim sistemlerine müdahale suçlamalarıyla yeniden tutuklama kararı verildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gülistan Doku dosyası kapsamında yürüttüğü soruşturmada, 17 Nisan 2026 tarihinde Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel’in Ankara ve Elazığ’daki adresleri ile kullandığı araçlarda aramalar gerçekleştirildi.

Aramalarda ele geçirilen cep telefonları, bilgisayarlar, harici diskler, taşınabilir bellekler ve diğer dijital materyaller üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan adli bilişim incelemelerinde yeni delillere ulaşıldı.

Savcılık, elde edilen içeriklerin kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma ve bilişim sistemlerine müdahale suçlarına ilişkin kuvvetli şüphe oluşturduğunu değerlendirdi.

SAVCILIK: ELEŞTİREN HESAPLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Sevk yazısına göre Sonel’in, sosyal medyada kendisi hakkında paylaşım yapan kullanıcıların tespit edilmesi için Gökhan Ertok’a talimat verdiği belirlendi.

Dosyadaki yazışmalarda, eleştirel paylaşımlarda bulunan hesapların kapatılmasının istendiği, Ertok’un da kullanıcıları tespit ederek bilgileri Sonel’e ilettiği ifade edildi.

Savcılık, bu çalışmalar karşılığında Sonel’in koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun banka hesabından Ertok’a 2019 yılında iki ayrı işlemle toplam 10 bin lira gönderildiğini belirledi. Sevk yazısında, söz konusu dönemdeki asgari ücret ve polis maaşlarına da dikkat çekilerek para transferlerinin büyüklüğüne vurgu yapıldı.

“GEREĞİNİ YAPARSINIZ KARDAŞ” MESAJINDAN SONRA OPERASYON

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici yazışmalardan biri ise Sonel’in Ordu Valiliği dönemine ait.

31 Ekim 2021 tarihinde sosyal medyada yapılan bir paylaşımın ardından Sonel’in ilgili hesabı Gökhan Ertok’a göndererek kullanıcıyı bulmasını istediği kaydedildi.

Savcılık yazısına göre Ertok, kısa süre sonra kullanıcıyı tespit ederek fotoğrafını Sonel’e gönderdi. Bunun üzerine Sonel’in "Gereğini yaparsınız kardaş" mesajını gönderdiği belirtildi.

Dosyaya göre bu mesajın ardından söz konusu kişinin adresi tespit edildi, evinde arama yapıldı, dijital materyallerine el konuldu ve evde bulunan silah nedeniyle hakkında ayrıca işlem başlatıldı.

Mesajlaşmalarda darbedildiği değerlendirilen bir kişiye ait fotoğraf ile Gökhan Ertok’un banka hesap bilgilerinin de bulunduğu ifade edildi.

“TELEFONUNU KOPYALADIK, EVİNE İKİ BÖCEK YERLEŞTİRDİK”

Savcılık dosyasında yer alan 2 Kasım 2021 tarihli başka bir mesaj ise soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu.

Sevk yazısına göre Gökhan Ertok, Sonel’e gönderdiği mesajda gözaltına alınan kişinin telefonunun kopyalandığını, cihazın ön ve arka kamerasına uzaktan erişim sağlanabildiğini ve evine mutfak ile odasına iki ayrı dinleme cihazı yerleştirildiğini bildirdi.

Mesajda ayrıca kişinin bir süre daha teknik takibe alınacağı yönünde ifadelerin yer aldığı aktarıldı.

Savcılık, bu yazışmaların dijital cihazlara müdahale, özel hayatın izlenmesi ve ikamete dinleme cihazı yerleştirilmesi şüphesini güçlendirdiğini değerlendirdi.

YABANCI UYRUKLU KADININ TELEFONU DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDİASI

Dosyada yer alan başka bir yazışmada ise Gökhan Ertok’un, başka bir sosyal medya kullanıcısına ulaşmak amacıyla Samsun’a gittiği belirtildi.

Savcılığa göre Ertok, yabancı uyruklu bir kadını yurt dışına gönderdiğini, cep telefonunu alarak yerine takip edilebildiği öne sürülen başka bir telefon verdiğini Sonel’e bildirdi.

Bu işlem nedeniyle yaptığı masrafları talep eden Ertok’a, dört gün sonra Şükrü Eroğlu’nun hesabından 20 bin lira gönderildiği tespit edildi.

MASAK kayıtlarıyla doğrulandığı belirtilen para transferiyle birlikte Eroğlu’nun hesabından Ertok’a gönderilen toplam tutarın 30 bin liraya ulaştığı ifade edildi.

Savcılık sorgusunda Tuncay Sonel’in söz konusu para transferini kabul ettiği de sevk yazısında yer aldı.

SAVCILIK: KAMU GÜCÜ KİŞİSEL AMAÇLARLA KULLANILDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok’un kamu görevinin sınırlarını aşarak Tuncay Sonel’in kişisel talepleri doğrultusunda hareket ettiğini değerlendirdi.

Sevk yazısında, iki şüphelinin kamu hiyerarşisi dışında, Sonel’in talimatlarını yerine getiren bağımsız bir yapı gibi faaliyet gösterdiği ve eylemler üzerinde ortak hâkimiyet kurdukları iddia edildi.

Savcılık ayrıca dijital materyallerde yer alan mesaj, fotoğraf, para transferi ve diğer içeriklerin ayrı dosyalar halinde incelenmesi için yeni çalışmalar başlatıldığını da kaydetti.

Üç isim hakkında dört ayrı suçtan yeniden tutuklama

Savcılığın tutuklama talebini değerlendiren nöbetçi sulh ceza hâkimliği, Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Üç şüpheli hakkında;

Nitelikli yağma,

Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma,

Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma veya sisteme veri yerleştirme

suçlarından ayrı ayrı tutuklama kararı verildi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında daha önce de tutuklanan Sonel ve yakın ekibi, bu kez dijital materyallerden elde edilen yeni deliller doğrultusunda 2019-2021 dönemine ilişkin eylemler nedeniyle ikinci kez tutuklanmış oldu.