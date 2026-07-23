Son Dakika | Kan donduran yazışmalara operasyon! Gülistan Doku soruşturmasında yeni gözaltılar

Eski polis Gökhan Ertok’un eski vali Tuncay Sonel’e gönderdiği mesajların ortaya çıkmasının ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sonel’in dijital materyallerinde tespit edilen yeni bulgular üzerine Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İki yeni gözaltı yapıldı. Gözaltına kişilerin Emre Ezertaş ve Sefa Karasu olduğu öğrenildi. Her iki kişi de ACA Bilişim şirketi çalışanı. Eski polis Ertok da ACA Bilişim çalışanıydı. Şirketin sahibi Mehmet Aca 3 gün önceki operasyonda gözaltına alınmıştı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski polis Gökhan Ertok ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel arasındaki çarpıcı yazışmaların ortaya çıkmasının ardından dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Halk TV’nin ulaştığı soruşturma dosyasındaki mesajlarda, Sonel hakkında sosyal medyada paylaşım yapan kişilerin tespit edilmesi, bir kişinin darbedilmesi, telefonunun kopyalanması ve evine dinleme cihazları yerleştirilmesi gibi iddialar yer almıştı.

Yazışmalarda Sonel’in Ertok’a “Gereğini yaparsınız kardaş” dediği, Ertok’un ise daha sonra gerçekleştirildiğini öne sürdüğü işlemleri ayrıntılı şekilde Sonel’e bildirdiği görülmüştü.

Söz konusu yazışmaların kamuoyuna yansımasının ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Sonel’in telefonunda yapılan incelemelerde tespit edilen eylemlere ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

Başsavcılık, suç delillerinin karartılması, kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde ele geçirilmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yaralama, yağma ve bilişim sistemlerine müdahale iddiaları kapsamında beş şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

ESKİ VALİNİN WHATSAPP HESABI BAŞKA İSME KAYITLI ÇIKTI

Telefon incelemesinde, Sonel’in kullandığı WhatsApp hesabının “Turgay Kılıç” adıyla kayıtlı olduğu belirlendi.

Başsavcılık, teknik incelemeler sonucunda hesabın Tuncay Sonel tarafından kullanıldığının kesin olarak tespit edildiğini açıkladı.

Sonel ile Ertok arasındaki yazışmalarda, sosyal medyada Sonel aleyhine paylaşım yapan hesapların sahiplerinin tespit edilmesine ve hesapların kapatılmasına ilişkin mesajlar bulunduğu bildirildi.

DAYAK ATTIRILAN KİŞİNİN FOTOĞRAFI GÖNDERİLDİ

Halk TV’nin daha önce ulaştığı yazışmalarda, 31 Ekim 2021’de Sonel hakkında paylaşım yapan bir sosyal medya hesabının sahibinin bulunmasının istendiği görülmüştü.

Ertok’un hesabın sahibini belirlediğini, söz konusu kişinin evine operasyon düzenlendiğini ve dijital materyallerine el konulduğunu Sonel’e bildirdiği belirtilmişti.

Dosyada, elleri arkadan kelepçelenmiş, yüzü kanlar içinde ve sokakta sırtüstü yatan bir kişiye ait fotoğrafın da Sonel’e gönderildiği bilgisi yer almıştı.

Yazışmalara göre söz konusu kişi gece boyunca gözaltında tutuldu, sabah savcılığa sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TELEFON KOPYALANDI EVE DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRİLDİ

Ertok’un Sonel’e gönderdiği mesajlarda, söz konusu kişinin cep telefonunun kopyalandığı öne sürüldü.

Telefonun ön ve arka kameralarının uzaktan izlenebildiği, kişinin evindeki mutfak ile odasına iki dinleme cihazı yerleştirildiği de mesajlarda iddia edildi.

Dosyadaki tespitlere göre bu mesajlardan önce Sonel, Ertok’a “Gereğini yaparsınız kardaş” ifadesini kullandı. Ertok ise daha sonra yapıldığını öne sürdüğü işlemleri Sonel’e bildirdi.

SAMSUN'A GİDİP BİR KADINI YURT DIŞINA GÖNDERDİ

Başsavcılık açıklamasında, Ertok’un başka bir sosyal medya hesabının kullanıcısını belirlemek amacıyla Samsun’a gittiğini söylediği belirtildi.

Ertok’un mesajlarında, yabancı uyruklu bir kadının uçağa bindirilerek yurt dışına gönderildiğini, telefonunun elinden alındığını ve yerine takip edilebilen başka bir telefon verildiğini yazdığı aktarıldı.

Bu mesajlardan dört gün sonra, 5 Kasım 2021’de Şükrü Eroğlu’nun hesabından Ertok’a 20 bin lira gönderildiği MASAK kayıtlarında tespit edildi. Savcılık tespiti şu sözlerle anlattı:

"Gökhan Ertok isimli şahsın yaşanan bu olay akabinde başka bir sosyal medya hesabı kullanıcısını tespit ettiğini söyleyerek Samsun iline gittiğini, burada yabancı uyruklu bir kadın şahsı uçağa bindirerek yurtdışına gönderdiğini, kadın şahsın telefonunu elinden alarak kendisine takipli bir telefon verdiğini beyan ederek bu telefonun parasını Vali Tuncay Sonel’den talep ettiği, mesajlaşma tarihlerinden 4 gün sonra Tuncay Sonel’in koruma polisi olan Şükrü Eroğlu isimli şahsın hesabından Gökhan Ertok isimli şahsın hesabına 20.000,00 TL (para transferinin yapıldığı 05.11.2021 tarihinde asgari ücret yaklaşık 2.800,00 TL, polis memuru maaşı ise yaklaşık 7.400,00 TL) para gönderildiği..."