Eski polis Ertok ile Vali Sonel'in yazışmalarına Halk TV ulaştı: Yakaladık, evine böcek yerleştirdik

Gülistan Doku soruşturması kapsamında dosyaya giren yazışmalarda, eski polis Gökhan Ertok'un Vali Tuncay Sonel'e gönderdiği belirtilen mesajlarda yer alan iddialar dikkat çekti. Halk TV'nin ulaştığı dosyadaki tespitlere göre, 31 Ekim 2021'de bir X (Twitter) hesabından Tuncay Sonel hakkında yapılan paylaşımın ardından Sonel, hesabın sahibinin bulunmasını istedi.

Bunun üzerine Gökhan Ertok'un, hesabı tespit ettiğini bildirerek paylaşımı yaptığı öne sürülen kişinin evine ulaşıldığını, ikametinde arama yapıldığını ve dijital materyallerine el konulduğunu aktardığı belirtildi.

Soruşturma dosyasında yer alan yazışmalara göre Ertok, söz konusu kişinin evinde bulunan silah nedeniyle hakkında işlem yapıldığını da Sonel'e iletti.

Dosyada ayrıca darbedildiği değerlendirilen bir kişiye ait fotoğrafın da Sonel'e gönderildiği bilgisi yer aldı.

Yazışmaların devamında Ertok'un Sonel'e gönderdiği mesajlarda, sosyal medya paylaşımını yaptığı öne sürülen kişinin gece gözaltında tutulduğu, sabah savcılığa sevk edildiği ve adli kontrolle serbest bırakıldığı bilgileri paylaşıldı.

Dosyadaki mesajlarda bununla da sınırlı kalınmadı. Ertok'un, söz konusu kişinin cep telefonunun kopyalandığını, ön ve arka kamerasının uzaktan izlenebildiğini, evinin mutfağı ile odasına iki adet dinleme cihazı yerleştirildiğini ve bir süre daha takip edileceğini yazdığı görüldü.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, bu mesajlardan önce Tuncay Sonel'in Ertok'a "Gereğini yaparsınız kardaş" ifadelerini kullandığı, Ertok'un ise daha sonra söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiğini bildiren mesajlar gönderdiği kaydedildi.

"YAZIŞMALAR BANA AİT AMA HEPSİ KURGU"

İfadesinde bu yazışmaların kendisine ait olduğunu kabul eden Ertok ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Ertok ifadesinde, "Yukarıda bana göstermiş olduğunuz bana atfedilen yazışmalar doğrudur ve bana aittir. Bunları ben valiye attım ancak yazdığım olayların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen benim kurguladığım olaylardan ibarettir" dedi.

20 BİN LİRALIK PARA TRANSFERİNİ DOĞRULADI

İfadede Ertok'a, MASAK kayıtlarında Tuncay Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun hesabından kendi hesabına 5 Kasım 2021 tarihinde 20 bin lira gönderildiğinin tespit edildiği de soruldu.

Ertok, para transferini doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tespit doğrudur. Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu aracılığıyla bana para göndermiştir. Bunun sebebi de yazışma silsilesinden anlaşılmaktadır. Tuncay Sonel'in benden isteğini yerine getirdiğim için bana para gönderdi. Ama benim Tuncay Sonel'e yazdığım hususlar hayal ürünüdür. Bu yöntemle para aldım. Kendisi gönderdiğim yazılara, fotoğraflara ve mesajlara inanıyordu. Bu mesajlardan sonra bana 'Neden böyle yaptınız, neden kanun dışına çıktınız' şeklinde herhangi bir tepki göstermedi."