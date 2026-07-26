Valinin eşi Gülistan Doku'nun cesedinin yok edilmesi için para ödemiş! Kan donduran detaylar

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gözaltılar ve ifadelerle kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, koruyucu Fatih Özmen ve ACA Bilişim’in sahibi Mehmet Aca cezaevine gönderilmişti.

Handan Sonel'e, tutuklu sanık Turan Güler'in ifadeleri soruldu. Güler ifadesinde Gülistan Doku'yu valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in 2 el ateş ederek öldürdüğünü, Handan Sonel'in de cesedi alıp yok etmesi için kendisine 100.000 TL verdiğini söylemişti. Handan Sonel bu iddiayı reddetti.

KONUTTA GİZEMLİ 4 KOLİ

Soruşturma dosyasına göre, vali konutunda çalışan Selvi Yeşil, Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün saat 13.00-13.30 arasında Handan Sonel’in büyük panikle mutfağa geldiğini, “Hemen çıkın, evinize gidin” diyerek çalışanları konuttan gönderdiğini anlattı. Kamera kayıtlarının da tanığın saat 13.36’da konuttan ayrıldığını doğruladığı belirtildi.

Gülistan’ın telefon sinyalinin ise saat 13.22’de kesildiği dosyaya girdi. Dosyada yer alan bir başka tanık Gönül Gülmez ise Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in odasındaki eşyaları dört koliye doldurtarak, “Bunları atın” talimatı verdiğini öne sürdü. Handan Sonel ise kolilerde sadece balık yemi olarak beslenen böcek ve solucanların bulunduğunu savundu.

15 YILLIK HATTINI NEDEN KAPATTI

Operasyonun hemen ardından yaklaşık 15-20 yıldır kullandığı telefon hattını kapattığı belirlenen Handan Sonel, bunu kendisine yöneltilecek “abuk sabuk sorulardan” kaçınmak için yaptığını söyledi. Savcılık ayrıca Gülistan Doku’nun yedek SIM kartının Ankara’ya gönderilmesi ve olay sonrası yapılan telefon görüşmeleriyle ilgili de Sonel’in ifadesine başvurdu.

BİLİŞİMCİDEN VALİYLE 63 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Soruşturma kapsamında tutuklanan ACA Bilişim’in sahibi Mehmet Aca, “bilişim sistemindeki verileri yok etmeye azmettirme” ve “suç delillerini yok etmeye azmettirme” suçlarından tutuklandı. Soruşturma dosyasına göre Doku’nun ailesinin çıkardığı yedek SIM kart Ankara’da aktif hale getirildi. Kart üzerinden Instagram hesabına yetkisiz giriş yapıldığı, WhatsApp aktivasyonu gerçekleştirildiği ve dijital verilerin silindiği değerlendirildi. Dosyada ayrıca Aca’nın Tuncay Sonel’le toplam 63 telefon görüşmesi yaptığı da yer aldı.

6 DAKİKA SONRA TELEFON TRAFİĞİ BAŞLADI

Dosyanın en dikkat çekici tespitlerinden biri, dijital işlemlerin ardından başlayan ardışık telefon trafiği oldu. Gökhan Ertok’un SIM kart üzerindeki son işlemi saat 09.03’te gerçekleştirdiği, yalnızca 6 dakika sonra saat 09.09’da Memet Aca’yı aradığı belirlendi. Hemen sonrasında bu kez Aca’nın Ertok’u aradığı, bu görüşme sonrasında Ertok’un Aca’yı yeniden aradığı tespit edildi. HTS incelemesinde, ikili arasında önceki dönemlerde bu şekilde peş peşe üç görüşme bulunmadığı kaydedildi.

KAYBOLMADAN BİR GÜN ÖNCE VALİYİ ARADI

Soruşturma kapsamında Aca’nın, Gülistan Doku’nun kaybolmasından bir gün önce Tuncay Sonel’i aradığı da belirlendi. İlk ifadesinde bu görüşmenin içeriğini tam olarak hatırlamadığını söyleyen Aca, genellikle Sonel’in çalışmalarının Ankara’daki üst düzey kişilere aktarılması amacıyla görüşüldüğünü belirtti.

ELDEN YÜZ BİNLERCE LİRA VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Memet Aca, ifadesinde Tuncay Sonel’e iki ayrı dönemde elden yüksek miktarda para verdiğini de anlattı. Aca, Sonel’in talebi üzerine yetim ve öksüz çocuklar için yaklaşık 400-500 bin lira yardım yaptığını söyledi.

Parayı IBAN üzerinden göndermek istediğini ancak Sonel’in kendisine “IBAN’dan olmaz, yanıma gel, elden teslim et” dediğini ileri sürdü. Aca ayrıca 194 öğrencinin Afyon’a uçakla götürülmesi için Sonel’e valilik makamındaki dinlenme odasında 300 bin lira verdiğini belirtti.

YARDIMLARIN ARDINDAN CADDEYE ADI VERİLDİ

Aca’nın yaptığı yardımlardan sonra Tunceli’de bir caddeye adının verildiği de ifadesine yansıdı. Yaklaşık 400-500 bin liralık yardımı nedeniyle Atatürk Mahallesi’ndeki bir caddeye “Mehmet Aca” adının verildiğini söyleyen Aca, bunun Tuncay Sonel’in tasarrufu olduğunu anlattı.

Aca, söz konusu yardım ve uçak parası dışında herhangi bir menfaat ilişkisi bulunmadığını savundu. Ancak savcılık, Aca ile Sonel arasındaki telefon trafiği, sosyal medya hizmetleri ve elden para teslimlerini ilişkinin boyutunu gösteren unsurlar olarak değerlendirdi.