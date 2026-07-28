Gülistan Doku soruşturmasında şeytani plan deşifre oldu! Barajdan çıkan kağıtlar ilk kez yayınlandı

Gülistan Doku’ya ait olduğu belirtilen ve ilk kez kamuoyuyla paylaşılan belgeler, soruşturmadaki delil karartma iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Günlerce suyun metrelerce altında kaldığı söylenen reçete ve kâğıt parçalarının neredeyse hiç zarar görmemesi, bu eşyaların sonradan bölgeye bırakıldığı şüphesini güçlendirdi. Savcılığın ulaştığı bulgulara göre, belgeler arama çalışmalarını baraj gölüne yönlendirmek ve olaya intihar görüntüsü vermek amacıyla organize bir planın parçası olarak kullanıldı.

BOZULMAYAN KAĞITLAR BÜYÜK ŞÜPHE UYANDIRDI

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun cinayete kurban gittiğinin belirlenmesinin ardından yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki şüphelilerin, olaya intihar görüntüsü vermek ve aramaları baraj gölüne yönlendirmek amacıyla organize hareket ettiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında Tuncay Sonel’in yanı sıra oğlu Mustafa Türkay Sonel, eşi Handan Sonel ve diğer şüphelilerin de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıkları, geçmiş soruşturma evraklarını yeniden incelemeye aldı. İncelemelerde, Gülistan Doku’nun kaybolmasından birkaç gün sonra baraj gölünde bulunduğu belirtilen reçete, kâğıt parçaları ve makas mercek altına alındı.

Söz konusu eşyaların 8 ve 10 Ocak 2020 tarihlerinde, suyun yaklaşık 14 metre altında bulunduğu öne sürüldü. Ancak aradan günler geçmesine rağmen kâğıtların zarar görmemesi ve üzerlerindeki yazıların okunabilir durumda olması şüpheli bulundu.

Savcılığın değerlendirmesine göre, dönemin valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki kişiler bu eşyaları bölgeye bırakarak arama çalışmalarının baraj gölüne kaydırılmasını sağladı. Bu yöntemle Gülistan Doku’nun cansız bedeninin saklanması için zaman kazanıldığı değerlendiriliyor.

Sabah’ın haberine göre; reçetede üç farklı ilacın yazıldığı görüldü. Reçetenin, o dönemde pratisyen hekim olarak görev yapan Ezgi Erdal tarafından imzalandığı belirtildi. Belgenin sağ üst bölümünde, üst solunum yolu enfeksiyonunu ifade eden "ÜSYE" ibaresinin bulunduğu aktarıldı.

Reçetede ağrı kesici ve antibiyotik türü ilaçların yer aldığı, arka bölümünde ise barkod bulunduğu kaydedildi.

KAĞITTA ÜNİVERSİTE SORUNLARI ANLATILMIŞ

Suyun altında bulunduğu belirtilen ve dilekçeyi andıran diğer kâğıtta ise "Buse" ve "Erdem Hoca" isimlerinin yazılı olduğu görüldü. Gülistan Doku’nun üniversitede yaşadığı sorunlardan söz ettiği kâğıtta, 'psikolojikman bizde baskı yaratıldığı' ifadesinin yer aldığı belirtildi.

ÜST DÜZEY EMNİYETÇİLER GÖZALTINDA

Delillerin organize şekilde karartıldığına ilişkin bulgular üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 ilde belirlenen 21 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Soruşturmayı manipüle etmeye yardım ettiği öne sürülen 19 kamu görevlisinden 18’i gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir başpolis, 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni ve üç emekli polis memurunun bulunduğu bildirildi.