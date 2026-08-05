Gaziantep'te acı olay: Yatalak kadın yanan evde can verdi

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Gaziantep'te 3 katlı aile apartmanında yalnız yaşayan yatalak hasta Fadile Öztetaci, binanın 2. katında çıkan yangında can verdi.

GAZİANTEP'TE ACI OLAY

Akşam saatlerinde Kılıçoğlu Mahallesi'ndeki 3 katlı aile apartmanında yangın çıktı.

Daireden yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YATALAK KADIN YANGINDA CAN VERDİ

İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Dairede yapılan kontrolde evde yalnız yaşayan ve yatalak hasta olan Fadile Öztetaci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

91 yaşında yangında hayatını kaybeden Öztetaci’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YANGIN ELEKTRİK AKSAMINDAN KAYNAKLI

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları tamamlanırken yangının elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi. (DHA)