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Gaziantep'te acı olay: Yatalak kadın yanan evde can verdi

Gaziantep'te 3 katlı aile apartmanında çıkan yangında 91 yaşındaki yatalak hasta Fadile Öztetaci hayatını kaybetti.

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Gaziantep'te acı olay: Yatalak kadın yanan evde can verdi

Gaziantep'te 3 katlı aile apartmanında yalnız yaşayan yatalak hasta Fadile Öztetaci, binanın 2. katında çıkan yangında can verdi.

GAZİANTEP'TE ACI OLAY

Akşam saatlerinde Kılıçoğlu Mahallesi'ndeki 3 katlı aile apartmanında yangın çıktı.

Daireden yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te acı olay: Yatalak kadın yanan evde can verdi - Resim : 1

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YATALAK KADIN YANGINDA CAN VERDİ

İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Dairede yapılan kontrolde evde yalnız yaşayan ve yatalak hasta olan Fadile Öztetaci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gaziantep'te acı olay: Yatalak kadın yanan evde can verdi - Resim : 3

91 yaşında yangında hayatını kaybeden Öztetaci’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YANGIN ELEKTRİK AKSAMINDAN KAYNAKLI

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları tamamlanırken yangının elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yangın Gaziantep İtfaiye
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