Bahçe hortumuyla alevlere meydan okudu: Faciadan kıl payı dönüldü

Aatıl durumdaki bir garajda çıkan yangında, alevlerin evine sıçramasından endişe eden bir vatandaş bahçe hortumuyla müdahalede bulundu. Yangın sırasında kolundan hafif yaralanan bir kişi hastaneye sevk edildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi 2'nci Buket Sokak'ta bulunan kullanılmayan bir garajda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede korkuya yol açarken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının yakındaki binalara sıçrama ihtimaline karşı polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve risk altındaki apartmanları tedbir amacıyla tahliye etti. Üç araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın sırasında garajın arkasındaki apartmanda yaşayan bir vatandaş ise alevlerin evine ulaşmasını engellemek için bahçe hortumuyla uzun süre su tuttu.

MUTFAK TÜPÜ PATLAMA RİSKİ OLUŞTURDU

Söndürme çalışmaları sırasında garajda bulunan bir mutfak tüpünü fark eden itfaiye ekipleri, olası patlama riskine karşı tüpü önce tazyikli suyla soğuttu, ardından güvenli bir alana taşıyarak tehlikeyi önledi.

Yangını endişeyle takip eden garaj sahibi ise polis ekiplerince zarar görmemesi için güvenli bölgeye uzaklaştırıldı.

Yangında kolundan hafif yaralanan bir kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. (DHA)