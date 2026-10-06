Fon skandalının siyasi ayağının araştırılması için kanun teklifi verilecek

YENİ Parti MYK, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündemlerinden biri fon skandalı olurken, partililer skandalın siyasi ayağının araştırılması gerektiğini değerlendirdi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre YENİ Parti kurmayları, fon skandalında adı geçen ve 2 milyar liranın üzerinde kazanç sağladığı öne sürülen Fatma Betül Sayan Kaya'nın skandala adı karışan tek AKP'li olmadığını savundu. Bu kapsamda fon skandalının siyasi ayağının araştırılması için Meclis'e kanun teklifi verileceği belirtildi.

YENİ Parti milletvekillerinin, TBMM'nin 28'inci Yasama Yılı 5'inci Dönemi'nde fon skandalını gündemde tutacağı aktarıldı. Partinin daha önce sunduğu ve fondaki vurgunun yol açtığı zararın "vurguna imza atanlardan karşılanmasını" öngören düzenlemenin de Meclis'te yeniden gündeme getirileceği ifade edildi.

ÖZEL 7 EKİM'DE AYM ÖNÜNDE

MYK toplantısında fon skandalının yanı sıra internet içeriklerine erişim engelleme yetkisi veren düzenlemeye karşı yürütülecek mücadele de ele alındı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki partililerin, 7 Ekim'de Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde buluşacağı belirtildi. Eylemin, Siber Güvenlik Başkanlığına internet içeriklerine resen erişim engelleme yetkisi veren düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle yapılan başvurunun AYM'nin gündemine alınması amacıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

BELEDİYE OPERASYONLARI DA GÜNDEMDE

Toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile derinleşen muhalefetin belediye başkanlarına yönelik operasyonlar da değerlendirildi.

YENİ Parti kurmayları, operasyonların siyasi olduğu görüşünü dile getirerek muhalefete yönelik sürecin Meclis çalışmalarında da takip edileceğini belirtti.

KURULTAY HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

YENİ Parti'de ilçe kongrelerinin ardından il kongreleri için de hazırlıklar başladı. Partililer, "yeni siyaset" sloganıyla yürütülen modelin ilçe kongrelerinde uygulandığını ve aynı modelle il kongrelerinin tamamlanmasının ardından ilk kurultaya hazırlanılacağını ifade etti.

YENİ Parti'nin 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceği kongrede, partiyi seçime taşıyacak kadroların oluşturulacağı belirtildi.