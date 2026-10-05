Yargıç, gazeteci, sivil toplum... X'te en az 88 hesaba erişim engeli

Sosyal medya platformu X’te bu gece geniş kapsamlı bir erişim engeli kararı yürürlüğe girdi. Alınan kararla birlikte platform üzerinde faaliyet gösteren en az 88 hesaba Türkiye'den erişim engellendi. Engelleme kararının hedefinde sivil toplum kuruluşları, hukukçular, basın mensupları ve farklı meslek gruplarından çok sayıda isim yer aldı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DERNEĞİ'NE "GÜVENLİK" GEREKÇESİ

Erişime engellenen adresler arasında hak ihlallerini ve dijital sansürü izleyen İfade Özgürlüğü Derneği’nin (@ifadeorgtr) resmi X hesabı da bulundu. Derneğin hesabı, “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesi öne sürülerek erişime kapatıldı. Kararın ardından X platformu, derneğin hesabını Türkiye sınırları içerisinden görünmez kıldı.

HUKUKÇULAR VE GAZETECİLER DE LİSTEDE

Erişim engeli getirilen en az 88 hesaplık listede kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer aldı. Engellenen hesaplar arasında Eski YARSAV Başkanı ve emekli yargıç Ömer Faruk Eminağaoğlu başta olmak üzere, gazeteciler Hamdi Çelikbaş ile Yiğit Uzun da bulunuyor.

FARKLI MESLEK GRUPLARI VE SİYASİ YAPILAR HEDEF ALINDI

Erişimi kısıtlanan profiller yalnızca yargı ve basın mensuplarıyla sınırlı kalmadı. Karardan etkilenenler arasında yazılımcı Fatih Kadir Akın, klinik psikolog Kıvılcım Kıran, Kadın Partisi ve “Hikmeti Tabiyeci” adıyla tanınan ressam Onur Bolat’ın hesapları da yer aldı. Farklı meslek gruplarından kişilerin ve kuruluşların bulunduğu hesaplar X tarafından Türkiye'deki kullanıcılara kapatıldı.