Sansür dalgası Türkiye Psikiyatri Derneği'ni de vurdu: Sosyal medya hesabına erişim engeli

"Ailem Güvende" adı altında LGBTİ+ derneklerine yönelik başlatılan operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alınırken, aralarında gazeteciler ile sivil toplum örgütlerinin hesaplarının da bulunduğu çok sayıda sosyal medya hesabına sansür uygulanmaya başlandı.

Türkiye Psikiyatri Derneği, kendi resmi hesabının da erişim engeli istenen hesaplar arasında yer aldığını bildirdi.

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı alanında faaliyet gösteren ve 7 bin 38 üyesi bulunan dernekten yapılan açıklamada, söz konusu erişim engeli talebinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye Psikiyatri Derneği'nin henüz erişime kapatılmayan resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; cinsellik ve cinsel sorunlar konusundaki çalışmalarının cinsellik eğitimi, toplumun cinsellik hakkında bilgilendirilmesi, cinsel işlev bozukluklarının bilimsel yöntemlerle tanı ve tedavisi ile farklı cinsel yönelime sahip bireylerin —tüm yurttaşlar gibi— ruh sağlığının korunması olduğu vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"Cinsellik ve cinsel sorunlar konusundaki çalışmalarımız, cinsellik eğitimi, toplumun cinsellik hakkında bilgilendirilmesi, cinsel işlev bozukluklarının bilimsel yöntemlerle tanı ve tedavisi, farklı cinsel yönelime sahip bireylerin, tüm yurttaşlar gibi, ruh sağlığının korunmasıdır. Cinsel yönelimin bir hastalık olmadığı güncel tıp biliminin ortak bilgisi olup, eğitim-telkin-özendirme vb yöntemlerle “değiştirilebilecek” veya “aşılanabilecek” bir durum olmadığı bilinmektedir. Bu tür kısıtlamalar yalnızca meslek örgütlerinin değil, hekimlerin bilimsel bilgiyi paylaşma ve topluma doğru sağlık bilgisi ulaştırma imkânını da sınırlamakta; bireylerin sağlık hizmetine erişiminde tereddüt yaşamasına yol açarak kamu sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Nitekim aynı süreçte, HIV ile yaşayan bireylerin haklarını ve sağlığa erişimini savunan dernekler de benzer şekilde hedef alınmıştır."