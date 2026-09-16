Sosyal medyada sansür dalgası: Gazeteciler ve kadın derneklerinin hesaplarına erişim engeli

LGBTİ+ hak arama örgütlerine yönelik 'Ailem Güvende' adı altında düzenlenen operasyonların ardından başlayan sosyal medyada uygulanan sansür dalgası katlanarak büyüyor.

Bugün de aralarında İrfan Değirmenci, Şirin Payzın, soL Haber Portalı, Kadın Koalisyonu ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun X hesaplarının da bulunduğu 22 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.

Hesaplara henüz Türkiye'den erişim engeli uygulanmadı.

İfade Özgürlüğü Derneğinin aktardığına göre, hesaplar hakkında neden böyle bir karar alındığı belirtilmedi.

SOSYAL MEDYADA SANSÜR DALGASI

Geçtiğimiz pazar günü LGBTİ+ hak örgütlerine yönelik "Ailem Güvende" adı altında düzenlenen operasyonların ardından aralarında gazeteciler, avukatlar, hak örgütleri ve aktivistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi ve kurumun sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.

GAZETE VE GAZETECİLERİN HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

LGBTİ+ dernekleri, örgütleri ve aktivistlerine yönelik 12 Eylül’de başlayan erişim engeli dalgasının ardından, 13 Eylül’de aralarında çok sayıda üniversite LGBTİ+ topluluğunun da bulunduğu 32 X hesabı daha erişime engellendi.

Engellemeler 14 Eylül’de de sürdü; Evrensel gazetesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ile Ali İsmail Korkmaz Vakfının hesaplarının da aralarında bulunduğu çok sayıda X ve Instagram hesabına erişim engeli getirildi.