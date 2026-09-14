Evrensel Gazetesi'nin sosyal medya hesabına erişim engeli
“Ailem Güvende” operasyonlarının öncesinde başlayan erişim engelleri genişledi. Evrensel, Amnesty Türkiye ve MLSA’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda hesap engellenirken, Evrensel’in yedek hesabı da kapatıldı.
“Ailem Güvende” adıyla düzenlenen operasyonların öncesinde başlayan sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engelleri, operasyonların ardından da genişleyerek devam etti. Aralarında medya kuruluşları, insan hakları örgütleri, akademisyen oluşumları, kadın ve LGBTİQ+ örgütleri ile gazeteci ve aktivistlerin bulunduğu çok sayıda X ve Instagram hesabı erişime engellendi.
Erişim engellerinin, Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 13 Eylül 2026 tarihli ve 2026/9112 sayılı kararı doğrultusunda uygulandığı belirtildi.
İfade Özgürlüğü Derneği tarafından paylaşılan listeye göre erişim engeli getirilen hesaplar arasında Evrensel Gazetesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) da yer aldı.
OPERASYONLARIN ARDINDAN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Erişim engelleri, “Ailem Güvende” operasyonlarının öncesinde sosyal medyada çok sayıda LGBTİQ+ derneği, örgütü ve topluluk hesabının engellenmesiyle dikkat çekti.
12 Eylül’de çok sayıda LGBTİQ+ derneği, örgütü ve topluluk hesabına erişim engeli getirildi. Ardından, aralarında çok sayıda üniversitenin LGBTİQ+ topluluğunun da bulunduğu başka hesaplar 13 Eylül’de “Ailem Güvende” başlığıyla düzenlenen operasyonların öncesinde erişime engellendi.
Operasyonların ardından erişim engeli uygulanan hesapların kapsamı daha da genişledi. Son kararla birlikte LGBTİQ+ oluşumlarının yanı sıra gazeteler, insan hakları kuruluşları, hukukçular, akademisyenler, kadın örgütleri ve farklı sivil toplum kuruluşlarının hesapları da erişime kapatıldı.
EVRENSEL'İN YEDEK HESABI DA ENGELLENDİ
Erişim engeli getirilen hesaplardan biri olan Evrensel Gazetesi, kararın ardından yaptığı açıklamada kararın henüz X tarafından uygulanmadığını belirtti.
Gazete, takipçilerine “Erişim engeli kararı henüz X tarafından uygulanmadı. Uygulanması halinde @evrenselgzt2 adresinden paylaşımlarımıza erişebilirsiniz” açıklamasıyla yedek hesabını duyurdu.
Ancak gazetenin yönlendirdiği ikinci hesap da erişime engellendi. Böylece Evrensel’in erişim engelinin uygulanması halinde okurlarını yönlendirdiği alternatif hesap da kullanılamaz hale geldi.
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN HESAPLAR
İfade Özgürlüğü Derneği’nin paylaştığı listeye göre erişim engeli getirilen hesaplar şöyle:
Evrensel Gazetesi: @evrenselgzt
Amnesty Türkiye: @aforgutu
Barış Akademisyenleri: @BarisAkademik
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA): @mlsaturkey
Adalet İçin Hukukçular: @adaletsosyalizm
Mor Dayanışma: @mor_dayanisma
Kaos GL: @KaosGLHaber
Barbaros Altuğ: @barbarosaltug
ecesowicked
Fırat Fıstık: @firatfistik
Kadın Savunması: @kadin_savunmasi
Özlem Akarsu Çelik: @oakarsucelik
UMUT-SEN: @umutsendikası_
HAK İnisiyatifi: @HAKinsiyatifi
Travma Çalışmaları: @TravmaDernek
Sena Yazıbağlı: @snyzbgl
Ali İsmail Korkmaz Vakfı: @Alikev_org
Özgür Genç Kadın: @ozgurgenckadin4
Yıldız Tar: @yildiztaryeni
Tamer Doğan: @petrocelli1871
Mahallede LGBTİ: @mahalledelgbti
TİP LGBTİ+: @tiplgbtiburo
benimbenkardi
“Ailem Güvende” operasyonları öncesinde başlayan ve operasyonların ardından farklı alanlardaki hesaplara yayılan erişim engelleri, sosyal medya platformlarındaki hesaplara yönelik uygulamaların kapsamını yeniden gündeme getirdi.