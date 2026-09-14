Evrensel Gazetesi'nin sosyal medya hesabına erişim engeli

“Ailem Güvende” adıyla düzenlenen operasyonların öncesinde başlayan sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engelleri, operasyonların ardından da genişleyerek devam etti. Aralarında medya kuruluşları, insan hakları örgütleri, akademisyen oluşumları, kadın ve LGBTİQ+ örgütleri ile gazeteci ve aktivistlerin bulunduğu çok sayıda X ve Instagram hesabı erişime engellendi.

Erişim engellerinin, Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 13 Eylül 2026 tarihli ve 2026/9112 sayılı kararı doğrultusunda uygulandığı belirtildi.

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından paylaşılan listeye göre erişim engeli getirilen hesaplar arasında Evrensel Gazetesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) da yer aldı.

OPERASYONLARIN ARDINDAN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Erişim engelleri, “Ailem Güvende” operasyonlarının öncesinde sosyal medyada çok sayıda LGBTİQ+ derneği, örgütü ve topluluk hesabının engellenmesiyle dikkat çekti.

12 Eylül’de çok sayıda LGBTİQ+ derneği, örgütü ve topluluk hesabına erişim engeli getirildi. Ardından, aralarında çok sayıda üniversitenin LGBTİQ+ topluluğunun da bulunduğu başka hesaplar 13 Eylül’de “Ailem Güvende” başlığıyla düzenlenen operasyonların öncesinde erişime engellendi.

Operasyonların ardından erişim engeli uygulanan hesapların kapsamı daha da genişledi. Son kararla birlikte LGBTİQ+ oluşumlarının yanı sıra gazeteler, insan hakları kuruluşları, hukukçular, akademisyenler, kadın örgütleri ve farklı sivil toplum kuruluşlarının hesapları da erişime kapatıldı.

EVRENSEL'İN YEDEK HESABI DA ENGELLENDİ

Erişim engeli getirilen hesaplardan biri olan Evrensel Gazetesi, kararın ardından yaptığı açıklamada kararın henüz X tarafından uygulanmadığını belirtti.

Gazete, takipçilerine “Erişim engeli kararı henüz X tarafından uygulanmadı. Uygulanması halinde @evrenselgzt2 adresinden paylaşımlarımıza erişebilirsiniz” açıklamasıyla yedek hesabını duyurdu.

Ancak gazetenin yönlendirdiği ikinci hesap da erişime engellendi. Böylece Evrensel’in erişim engelinin uygulanması halinde okurlarını yönlendirdiği alternatif hesap da kullanılamaz hale geldi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN HESAPLAR

İfade Özgürlüğü Derneği’nin paylaştığı listeye göre erişim engeli getirilen hesaplar şöyle:

Evrensel Gazetesi: @evrenselgzt

Amnesty Türkiye: @aforgutu

Barış Akademisyenleri: @BarisAkademik

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA): @mlsaturkey

Adalet İçin Hukukçular: @adaletsosyalizm

Mor Dayanışma: @mor_dayanisma

Kaos GL: @KaosGLHaber

Barbaros Altuğ: @barbarosaltug

ecesowicked

Fırat Fıstık: @firatfistik

Kadın Savunması: @kadin_savunmasi

Özlem Akarsu Çelik: @oakarsucelik

UMUT-SEN: @umutsendikası_

HAK İnisiyatifi: @HAKinsiyatifi

Travma Çalışmaları: @TravmaDernek

Sena Yazıbağlı: @snyzbgl

Ali İsmail Korkmaz Vakfı: @Alikev_org

Özgür Genç Kadın: @ozgurgenckadin4

Yıldız Tar: @yildiztaryeni

Tamer Doğan: @petrocelli1871

Mahallede LGBTİ: @mahalledelgbti

TİP LGBTİ+: @tiplgbtiburo

benimbenkardi

“Ailem Güvende” operasyonları öncesinde başlayan ve operasyonların ardından farklı alanlardaki hesaplara yayılan erişim engelleri, sosyal medya platformlarındaki hesaplara yönelik uygulamaların kapsamını yeniden gündeme getirdi.