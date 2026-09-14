İzmir'deki LGBTİ operasyonunda 16 kişi tutuklandı

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İzmir’de yürütülen “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla “müstehcenlik” ile “fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarını işledikleri iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 18 kişiden 16’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

24 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları öne sürülen kişilerin sanal medya hesapları mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda “müstehcenlik” ve “fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarının işlendiği yönünde değerlendirmede bulunuldu. Bu kapsamda toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINAN 16 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri dün belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 kişi adliyeye sevk edilirken, 16’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan 2 kişi hakkında verilen karara itiraz etti. Başsavcılığın itirazının ardından süreç yargı makamlarının değerlendirmesiyle devam edecek. (DHA)