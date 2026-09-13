"Ailem Güvende" soruşturmasında uluslararası kuruluşa da erişim engeli: Arif Verimli'den tepki

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli 15 ilde düzenlenen ve "Ailem Güvende" adı verilen operasyon kapsamında yüzlerce kişi gözaltına alınırken birçok LGBTİ+ örgütünün sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Erişime engellenen hesaplar arasında Dünya Cinsel Sağlık Birliği ve Avrupa Seksoloji Federasyonu üyesi Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği'nin (CETAD) de bulunduğu öğrenildi.

Psikiyatrist Arif Verimli, söz konusu derneğin yasal bir kuruluş olduğuna, psikiyatrist ve psikoterapistlere eğitim verdiğine dikkat çekerek karara tepki gösterdi.

"ÜSTADIM AİLE BÖYLE KORUNMAZ..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arif Verimli, şu ifadelere yer verdi:

"'Ailem Güvende' soruşturması kapsamında birçok derneğe erişim engeli getirildi. Bunlardan biri de CETAD oysa ki CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği) Dünya Cinsel Sağlık Birliği ve Avrupa Seksoloji Federasyonu üyesi yasal bir dernektir.. Psikiyatrist ve Psikoterapistleri eğitir.."

Verimli ayrıca "Üstadım aile böyle korunmaz..." dedi.