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Halk TV Türkiye Bunun adı delil karartma! Fonzi FBSK Erdin Özel'le fotoğrafı çıkınca Instagramından apar topar sildi

Bunun adı delil karartma! Fonzi FBSK Erdin Özel'le fotoğrafı çıkınca Instagramından apar topar sildi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen bir programda Tera soruşturmasında gözaltına alınan Erdin Özel ile aynı karede yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından sildiği ortaya çıktı.

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Bunun adı delil karartma! Fonzi FBSK Erdin Özel'le fotoğrafı çıkınca Instagramından apar topar sildi

8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte programı organize eden AKP Sosyal Politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Kaya, o günle ilgili video ve fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

FBSK ERDİN ÖZEL İLE FOTOĞRAFINI KALDIRDI

Kaya'nın paylaştığı fotoğraflarda, program boyunca hemen yanında oturan kişinin, Tera soruşturmasında ikinci kez gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel olduğu görüldü. Fatma Betül Sayan Kaya'nın söz konusu fotoğrafı Instagram hesabından sildiği ortaya çıktı.

Fatma Betül Sayan Kaya, programa Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak katılmış, görüntüleri kendi Instagram hesabında paylaşmıştı.

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2 MİLYAR TL'LİK VURGUNA RAĞMEN İFADE ALINMADI

Öte yandan, 2 milyar TL'nin üzerindeki vurguna rağmen Fatma Betül Sayan Kaya'nın henüz ifadesinin bile alınmamasına kamuoyunda da tepkiler yükseliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fatma Betül Sayan Kaya Fon Skandalı AKP
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