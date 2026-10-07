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Halk TV Türkiye Fon skandalının paraları vergi cennetine taşınmış

Fon skandalının paraları vergi cennetine taşınmış

Pusula ve Tera Portföy yöneticileri paralarını Virgin ve Seyşeller adalarına taşıdıkları ortaya çıktı. Türkiye hem adalara hem de çeşitli ülkelere gönderilen paralar için harekete geçti.

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Fon skandalının paraları vergi cennetine taşınmış

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün haberine göre Pusula Yatırım ve Tera Portföy'ün yönetilecileri paralarının bir kısmını aracılarla vergi alınmayan Virgin adalarına, İsviçre'ye, Dubai'ye çıkardı, bir kısmını da Londra'ya.

Tera Portföy'ün sahipleri Tezmen ailesinin İngiltere merkezli şirketleri var. Şirketin eski adı da Tera Europe Limited. 2024'te isim değişikliği yapılıp ve hisse işlemlerine ağırlık verilmiş. Hisse senedi işlem hacimleri beş kattan fazla artarak yüksek kârlar elde edilmiş. Dikkat çeken bir diğer özelliği de Türkiye'de Tera Holding ile bağlantılı birçok şirketin hisselerinde de yatırımları var.

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Aynı zamanda Tera'nın bazı çalışanları da şirketin yönetiminde yer aldı. İngiltere'deki kayıtlara bakıldığında Emre Tezmen de 26 Ağustos'ta, SPK'nın fon düzenlemesinin yayınlanmasından birkaç gün önce, şirketten ayrıldı.

TEMETTÜ ÖDEMESİ İLE İKİ ŞİRKETE PARA AKTARILDI

Güngör'ün aktardığı bilgilere göre, ailenin İngiltere'deki şirketi temettü ödemesi altında Virgin adalarındaki Cynelic Investments Limited'e ve Dubai'deki aynı adlı Gildencrest Capital Limited'e para aktardı. Bu şirketlerde çalışanlar arasında değişim yapıldığı ve aynı isimlerin görüldüğü belirtildi.

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Türkiye'de adli makamlar İsviçre-Lüksemburg-Dubai-Londra'daki para trafiğini tespit edip iade almak için adım attı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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