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Halk TV Ekonomi Fon skandalının patronu Finlandiya'ya uzanmış: En eski fabrikanın sahibi Emre Tezmen

Fon skandalının patronu Finlandiya'ya uzanmış: En eski fabrikanın sahibi Emre Tezmen

Fon skandalı soruşturmasında tutuklanan Tera Holding'in patronu Emre Tezmen'in Finlandiya'da fabrikasının olduğu ortaya çıktı. Fabrika ülkenin en eski fabrikası. Mal varlığına el konulan Tezmen'in Finlandiya'daki fabrikası çalışmaya devam ediyor.

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Fon skandalının patronu Finlandiya'ya uzanmış: En eski fabrikanın sahibi Emre Tezmen
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Finlandiya'nın en eski ve Pori şehrinin temsil eden yapılardan biri olan Sampo-Rosenlew, fon skandalından tutuklanan Emre Tezmen'e ait çıktı. Tezmen, geçtiğimiz sene 29 Eylül'de fabrikanın yüzde 100'nü 5 milyon Euro peşin fiyatla satın aldı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Tera Holding şirketi satın alıp bırakmadı. Holding 5 ay sonra fabrikanın sermayesini de 2 milyon Euro arttırdı. Böylece Emre Tezmen Finlandiya'daki şirkete toplamda en az 7 milyon Euro yatırım yaptı.

Fon skandalının patronu Finlandiya'ya uzanmış: En eski fabrikanın sahibi Emre Tezmen - Resim : 1

Tezmen, böyle büyük bir yatırım yaptıktan sonra Türkiye ile Finlandiya arasındaki ekonomik işbirliklerini geliştirmek adına DEİK bünyesindeki Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı seçildi.

BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Tezmen, 1 Nisan günü Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile görüştü. Başbakanlık ofisinde gerçekleşen görüşmede Finlandiya Ekonomi Bakanı yer aldı ve savunma sanayisi dahil birçok yatırım başlığı ele alındı.

TEZMEN'İN MAL VARLIĞINDA TEDBİR VAR: PEKİ FİNLANDİYA NE OLACAK?

Ancak Tezmen kendi ülkesinde büyük bir fon skandalıyla suçlanan isimlerden biri. Tera ve Pusula Portföy'ün başında olduğu fon skandalı kapsamında Tezmen 19 Eylül 2026'da gözaltına alındı ve tutuklandı. Tüm mal varlığına da tedbir getirildi.

DEİK, Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanlığından Emre Tezmen'i aldı. Türkiye'deki mal varlığı tedbir kararı ise Finlandiya'yı vurmuyor. Çünkü Sampo-Rosenlew, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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