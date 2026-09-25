TERA Başkanı Tezman tutuklanınca DEİK Finlandiya Başkanlğı boş kaldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Finlandiya İş Konseyi, başkanlık makamının boş kalmasıyla gündeme geldi. İş Konseyi Başkanlığına 19 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda seçilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, aradan geçen yaklaşık 8 aylık sürenin ardından yaklaşık 18 milyar doların buhar olduğu fon soruşturması kapsamında tutuklandı.

DEİK’in 19 Ocak'ta yapılan seçimli genel kurulunda, toplam 153 iş konseyinin başkan ve yönetimleri belirlenmişti. Bu seçimlerde Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinden sorumlu Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Finlandiya İş Konseyi Başkanı olarak seçilmişti.

Tezmen, göreve seçilmesinden yaklaşık iki buçuk ay sonra Helsinki'de temaslarda bulunmuş, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve Finlandiya Ekonomi Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Söz konusu temaslarda iki ülke arasındaki ekonomik iş birlikleri ve yatırım fırsatları ele alınmıştı. O tarihte Tezmen aynı zamanda DEİK Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı olarak tanımlanıyordu.

FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

Ancak Emre Tezmen'in DEİK'teki görevi uzun sürmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sermaye piyasasında gerçekleştirilen, 18 milyar doların buhar olduğu işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tezmen, 23 Eylül 2026 tarihinde tutuklandı.

Tezmen'le birlikte Tera Yatırım Holding yöneticileri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da tutuklanan isimler arasında yer aldı. Böylece ocak ayında Türkiye-Finlandiya ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla önemli bir göreve seçilen Emre Tezmen'in tutuklanmasının ardından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Finlandiya İş Konseyi'nin başkanlık makamı boş kaldı.