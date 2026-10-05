Fon skandalında yeni gelişme: Tasfiye öncesi şüpheli transferler mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula yöneticileri Muhammet Yarız, Serdar Turhan ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse senetleri mercek altına alındı.

Bu kapsamda, transferlerin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması amacıyla ilgili kurumlara müzekkere yazıldı.

TASFİYE ÖNCESİ HİSSELER BAŞKA HESAPLARA AKTARILDI

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde; SPK'nin belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı hisse senetlerinin talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı, bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirlendi.

Savcılık, söz konusu hisse hareketlerinin tamamının geriye dönük incelenmesini istedi.

OCAK 2025'TEN BU YANA TÜM HAREKETLER İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin Ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin tek tek belirlenmesini talep etti.

Bu kapsamda; hisse senetlerinin isim ve miktarlarının, başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı ve sözlü talimatların, virman işlemlerinin, hisselerin aktarıldığı hesaplar ile bu hesap sahiplerinin açık kimlik bilgilerinin ve transfer tarihlerinin tespit edilmesi istendi.

YABANCI BANKA VE ARACI KURUMLARA ÖZEL İNCELEME

Savcılığın müzekkeresinde, yurt dışına gerçekleştirilen transferlere dikkat çekildi.

Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladıklarının belirlenmesi hâlinde ilgili yabancı kuruluşlara ilişkin bütün kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Savcılık; özellikle hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemin hangi talimatla gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden kaç adet transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin dosyaya sunulmasını istedi.

MÜZEKKERE YANITI, TEDBİR SÜRECİNE ESAS OLACAK

Soruşturma makamlarının; söz konusu hisse hareketlerinin mal varlığı tedbirleri ve fon soruşturması kapsamındaki işlemlere esas teşkil edip etmeyeceğini belirlemek amacıyla para ve sermaye piyasası hareketlerini geriye dönük incelemeye aldığı öğrenildi.

Bu kapsamda hisselerin şüphelilerin kendi hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına geçirilip geçirilmediği, yurt dışındaki hesaplara virman yoluyla çıkarılan varlıkların bulunup bulunmadığı ve söz konusu işlemlerin zamanlaması araştırılacak.

5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereği yapılmak üzere Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi. İlgili kurumlardan gelecek kayıtların ardından, hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların boyutunun netleşmesi bekleniyor.