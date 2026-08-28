Eve giren ekipler gördükleri karşısında kala kaldı! Tüm duvar bunlarla kaplanmıştı

İzmir’in Bornova ilçesinde ekiplerin müdahale ettiği bir evden, 2 kamyonet dolusu çöp çıkarıldı.

Bornova Belediyesi’nin açıklamasına göre, Erzene Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinden yayılan yoğun kötü koku, çevrede yaşayanları rahatsız etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine durum belediye ekiplerine bildirildi.

İhbarı değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese giderek inceleme yaptı. Toplum sağlığı açısından tehlike oluşturduğu belirlenen dairede ekipler tarafından temizlik çalışması gerçekleştirdi.

2 KAMYONET DOLUSU ÇÖP ÇIKARILDI

Dairede bulunan çeşitli duvar süsleri, oyuncaklar ve saatlerin yanı sıra uzun süredir biriktirilen atıklar ekipler tarafından evden çıkarıldı. Yoğun kötü kokuya neden olan atıkların tahliye edilmesiyle temizlik çalışması tamamlanırken, evden toplam 2 kamyonet dolusu çöp çıkarıldı.

Temizlik çalışmasından sonra evde dezenfeksiyon ve ilaçlama da yapıldı. (AA)