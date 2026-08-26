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Halk TV Türkiye Vatandaşa böcekli un yedireceklerdi! 7 ton yakalandı

Vatandaşa böcekli un yedireceklerdi! 7 ton yakalandı

Diyarbakır'da yapılan gıda denetiminde bir işletmede son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş 7 ton 100 kilogram un ele geçirildi. Halk sağlığını hiçe sayan tonlarca bozuk ürün zabıta ekiplerince Çöp Aktarma İstasyonu'nda imha edildi.

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Vatandaşa böcekli un yedireceklerdi! 7 ton yakalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı gıda denetim ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla kent genelindeki kontrollerini sürdürüyor.

ŞEHİTLİK MAHALLESİ'NDEKİ İŞLETMEDE ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin Şehitlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirdiği kontroller sırasında, işletme bünyesinde son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş unların bulunduğu belirlendi.

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7 TON 100 KİLOGRAM BOZUK GIDA TUTANAK ALTINDA

Tüketilmesi sağlık açısından doğrudan risk taşıyan toplam 7 ton 100 kilogram un, zabıta ekiplerinin katılımıyla yerinde tespit edilerek resmi tutanak altına alındı.

MEVZUATA AYKIRI ÜRÜNLER ÇÖP AKTARMA İSTASYONU'NDA İMHA EDİLDİ

Mevzuata aykırı koşullarda muhafaza edilen ürünlere, işletmedeki yasal ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından el konuldu. Ekipler, toplanan 7 ton 100 kilogram böceklenmiş unu Çöp Aktarma İstasyonu'na götürerek imha işlemini gerçekleştirdi. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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