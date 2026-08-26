Halk TV Türkiye Vatandaşa böcekli un yedireceklerdi! 7 ton yakalandı

Vatandaşa böcekli un yedireceklerdi! 7 ton yakalandı Diyarbakır'da yapılan gıda denetiminde bir işletmede son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş 7 ton 100 kilogram un ele geçirildi. Halk sağlığını hiçe sayan tonlarca bozuk ürün zabıta ekiplerince Çöp Aktarma İstasyonu'nda imha edildi.