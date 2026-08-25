Vahap Seçer tartışmasına son noktayı Özgür Özel koydu! Telefonda ne konuştuklarını anlattı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Vahap Seçer’le yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı. Seçer’in CHP’ye bağlılık mesajının kendilerinde bir kırgınlık yaratmadığını belirten Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’nın görüşmede kullandığı ifadeleri de kamuoyuyla paylaştı. Özel, Seçer'in, "Mersin'e ve bölgeye ne zaman gelirseniz Genel Başkanım olarak size eşlik ederim" dediğini de aktardı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in CHP’ye bağlılık mesajının ardından Özgür Özel’le yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediyesi tarafından Tırtar Mahallesi’nde düzenlenen “Kardeş Göçerler 2’nci Yörük Etkinliği”ne katıldı.

ı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yer aldığı etkinlikte konuşan Seçer, “Cumhuriyet Halk Partisi’ni yüceltmek için mücadele ettik, bundan sonra da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz” demişti.

Seçer’in sözlerinin ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’le yaptığı telefon görüşmesi tartışma konusu oldu. Özel, madencilerin eylemine destek verdiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı ve görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

"ARAMIZDA BİR SIKINTI YOK"

Seçer’in CHP’ye yönelik bağlılık mesajının kendilerinden farklı olmadığını belirten Özel, şunları söyledi:

“Vahap Seçer'in CHP'ye yaptığı bağlılık duygusu bizim yaptığımız bağlılık duygusundan farklı değil. Dün Vahap Başkan beni aradı. Ben, zaten biz onlara güçlüklerini bildiklerimizi ve belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin kararlarını ve sürecini kendilerine bıraktığımızı söylemiştik.

Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi'ne duyduğu saygıyı, sevgiyi, bağlılığı ifade ediyor. O konuda hiçbirimiz Vahap Seçer'den eksik bir tarafta değiliz. O da onu vurguluyor.

Bunun yanı sıra o ilin kendi durumunu gözeterek gerekli kararları verirler, o konuda bir sıkıntı yok.”

SEÇER ÖZEL'E NE SÖYLEDİ?

Özel, Seçer’in telefon görüşmesindeki sözlerini şöyle aktardı:

“Vahap Bey'in bana bizzat söylediği: ‘Siz Adana'ya geldiğinizde de gelip size eşlik ettim. Mersin'e ve bölgeye ne zaman gelirseniz Genel Başkanım olarak size eşlik ederim. Mensubu bulunduğum parti bir başka belediyenin davetine icabet ettiğinde ben de zaten davetliydim ve hem katılmamam olmazdı, ifadelerim de mensubu bulunduğum Atatürk'ün kurduğu partiye dairdi’ dedi.”

Özel, Seçer’e yönelik herhangi bir kırgınlığı bulunmadığını söyledi. Görüşmenin devamını da şu sözlerle anlattı:

“Benim de bu konuda kendisine yönelik bir kırgınlık, bir küskünlük düşünmediğimi söyledim. Hatta kendisi hatırlattı: ‘Ben butlanın ilk günlerinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da tüm arkadaşlarla bunu kınamıştım. Defalarca da geldim burada tavrımı gösterdim. Ben bu konuda aramızda en ufak bir problem olmadığını bilmenizi isterim’ diye kendisi ifade etti bizzat bana. Ben de aynı iyi duyguları kendisine ifade ettim.”

BAŞKANLARA BASKI İDDİASI

Özel, belediye başkanlarının parti değiştirmeye zorlandığını da öne sürdü. Adalet Bakanlığı üzerinden tehdit ve baskı uygulandığını savunan Özel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Takip ettiğiniz gibi herhalde bugün dördüncü büyükşehir belediye başkanı geliyor ama şu Adalet Bakanlığı'nın tüm kanallarla Türkiye'deki tüm belediye başkanlarımıza: ‘Bakın bir sürü soruşturmalar var, şunlar var, bunlar var. İsterseniz bir gidin Cumhurbaşkanımızla görüşün’ dediğini—o Cumhurbaşkanıyla görüşmek demek partiye katılmak demek biliyorsunuz—‘Görüşün’ dediklerini, ‘Yok, bunu yapmıyorsanız bile yerinizden ayrılmayın, yeni partiye gitmeyin’ diye tehditte bulunduklarını...

Bakın Ankara'daki bütün belediye başkanlarımız açısından da söylüyorum ilçe belediye başkanlarımız. Türkiye'deki dört bir yanından milletvekili, önceki dönem milletvekili, parti yöneticisi, bir akraba, bir kanalla ‘Gel götürelim, Adalet Bakanlığıyla görüştürelim, Cumhurbaşkanı'nın yanına çıkalım, aman sıkıntıya girmeyesin.’ Bu tehdit ve şantaj ortamında bu arkadaşlarımızın gösterdiği, geçen arkadaşlarımızın cesaretine de diğer arkadaşlarımızın konuya ilişkin temkinli yaklaşımlarına da anlayış göstermek durumundayız hepimiz. Durum bundan ibaret.”