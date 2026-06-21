Evcil köpeğin uyarısı faciayı önledi! Çocuğunu 10 saniye farkla molozların arasından aldı

Trabzon'un Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir sitede sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Sitenin arka kısmında yer alan istinat duvarı, büyük bir gürültüyle çöktü. Duvardan kopan irili ufaklı kaya parçaları ve tonlarca toprak, 5 katlı apartmanın arka cephesine doğru kayarak alt katlardaki evlerin camlarını kırdı ve odaların içine doldu. Dehşet anları, sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

10 SANİYELİK MUCİZE KURTULUŞ

Büyük bir faciadan kıl payı dönülen olayda, apartman sakini Sercan Turan'ın dikkati ve evde besledikleri köpeğin tepkisi hayat kurtardı. Yaşadıkları dehşet anlarını anlatan Turan, sabah 07.00 sularında duydukları gürültüyü önce gök gürültüsü sandıklarını belirtti. Köpeklerinin huysuzlanması üzerine eşiyle birlikte yataklarından fırladıklarını aktaran Turan, "Çocuğumuzun odasına gidecekken istinat duvarındaki taşlar evin içine tamamen doldu. 10 saniye farkla çocuğu yatağından alarak kurtarabildik. Sonrasında zaten tamamen odanın içine girdi taşlar" ifadelerini kullandı. Olayın şokunu atlatamayan aile, yaşadıkları maddi ve manevi zarar nedeniyle şikayetçi olacaklarını dile getirdi.

"BAŞVURU YAPTIK, SONUÇ ALAMADIK"

Olayda en büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirten Site Yöneticisi Özgür Kaya ise durumun sürpriz olmadığını vurguladı. İstinat duvarındaki tehlikeyi önceden fark ettiklerini ve ilgili yerlere başvuru yaptıklarını belirten Kaya, "Bu durumu öngörüyorduk. Gerekli yerlere başvuru yapmıştık ancak herhangi bir sonuç alamadık ve ne yazık ki böyle bir durum oluştu" sözleriyle isyan etti. Çökme sonucu iki dairedeki toplam 5 odanın zarar gördüğünü belirten Kaya, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çökme ihbarının ardından bölgeye hızla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, drone ile havadan hasar tespiti yaptı. AFAD ekiplerinin hazırladığı ön rapor doğrultusunda, risk altındaki 2 bloklu sitenin birinci ve ikinci katlarındaki daireler tedbir amacıyla acilen tahliye edildi. (DHA)