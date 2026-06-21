Güneşlenirken neye uğradıklarını şaşırdılar! Tatilcilerin arasına böyle daldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan Kemos Plajı, öğle saatlerinde ilginç bir kazaya sahne oldu. Hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluğun zirve yaptığı sahile motorlu yamaç paraşütüyle gelen bir kişi, kumsaldan havalanmak için hazırlık yaptı. Pilot, paraşütü havalandırmak amacıyla kumsalda koşmaya başladı ancak kısa süre sonra aracın kontrolünü kaybetti.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Hızlanan ve kontrolden çıkan motorlu yamaç paraşütü, önce deniz kenarında yürüyen 2 kişiye, ardından da kumsalda uzanarak güneşlenen 1 kişiye hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle sahildeki tatilciler sağa sola savrulurken, plajda büyük bir paniğe neden oldu. Yaşanan korku dolu o anlar, sahilde bulunan bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motorlu yamaç paraşütünün çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan 3 kişiye, olay yerine ulaşan sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalede bulunuldu. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)