Konya'da kahreden olay: Kendi bebeğini minibüsle ezdi!

Konya'nın Kulu ilçesinde, tarım işçisi bir baba, park halindeki minibüsün gölgesinde uyuyan 20 günlük bebeğini fark etmeyerek ezdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz bebek hayatını kaybederken, anne ve baba gözaltına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu bir aile, henüz 20 günlük olan erkek bebeklerini sıcaktan korunması ve dinlenmesi amacıyla park halinde duran minibüsün gölgesinde uyumaya bıraktı.

FARK ETMEDEN ARACI HAREKET ETTİRDİ

Bir süre sonra aracın başına geçen baba Y.E., bebeğinin minibüsün gölgesinde yattığını fark edemedi. Baba minibüsü çalıştırıp hareket ettirince, talihsiz bebek tekerleğin altında kaldı.

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Bebeği kendi imkanlarıyla hızla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne getiren ailenin çabaları maalesef sonuçsuz kaldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 günlük bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bebeğin annesi ve babasını gözaltına aldı. (AA)