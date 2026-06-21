Babalar gününde emekli bir babanın çaresizliği: Hasta oğluna bakabilmek için yaz kış sokakta!

İstanbul Kadıköy'de 61 yaşındaki emekli İlyas Atik, 20 bin liralık emekli maaşıyla geçinemediği için Moda sokaklarında evinden getirdiği kitapları ve çakmakları satarak yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık sorunları bulunan Atik, hasta oğluna bakabilmek için yaz kış sokakta çalışmak zorunda olduğunu belirtiyor.

"20 BİN LİRA MAAŞ YETMİYOR"

Cumhuriyet'in haberine göre İstanbul Kadıköy Moda’da bir apartman önünde kitap satarak geçinmeye çalışan 61 yaşındaki emekli İlyas Atik, artan hayat pahalılığı nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı.

"EVDE İSTİRAHAT ETMEM GEREKİRKEN SOKAKTAYIM"

Kendisinin ve oğlunun sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyleyen Atik, çaresizliğini şu sözlerle ifade etti:

“Meçhul bir haldeyim. Evden getirdiğim ya da eşin dostun verdiği kitapları satarak geçimimi sağlama çalışıyorum. Her gün Maltepe’den Kadıköy Moda’ya geliyorum, üç kuruş kazanayım diye. 20 bin lira emekli maaşı yetmiyor.”

Atik, “Liseye giden oğlum var. Bu parasızlık yüzünden yakında yuvam kalmayacak, eşim de bitik halde. Üç tane fıtığım var, karaciğerim hasta, tek bir diş kaldı ağzımda ama onu bile yaptıracak param yok. Oğlum kan hastası, ona çok iyi bakmam lazım ama yetişemiyorum. Evde istirahat etmem gerekirken yaz kış sokakta bir köşede satış yapıyorum ailem için” ifadeleriyle isyan etti.

"ÇİLEMİZ ÖLÜNCE Mİ BİTECEK?"

İnsanların bazen kitap almadan kendisine para vermesinin onuruna dokunduğunu belirten Atik, ekonomik duruma ve yetkililere isyan etti:

“Eti en son geçen sene yedik. Kurbanda bile kimse getirmedi. Meyveyi de unuttuk. 20 bin lira ile nasıl geçinilir AKP bize akıl versin bari. 23 yılda kimi temsil ediyorlar? Perişan haldeyim, ölü gibi yaşıyoruz. İnsanlar geçerken bazen kitap almadan bana para veriyor, çok zoruma gidiyor. Hükümet dış güçler diyor, hani dış güçler, yeter artık. Kaç yıldır iktidardasınız, bir gün kapımı çalın. Sorun bu halk ne yiyor içiyor nasıl yaşıyor ama umurlarında değil. Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Çilemiz ölünce mi bitecek?”