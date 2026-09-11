Son dakika | Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun bugün planlanan fethi kabiri iptal edildi!
Son dakika... Silivri'de şüpheli şekilde ölümünün üzerinden yıllar sonra açılan soruşturmada eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verilmişti. Bugün yapılması planlanan Fethi kabir işlemi iptal edildi.
Edinilen bilgilere göre Silivri'de şüpheli ölümünden yıllar sonra başlatılan soruşturma kapsamında eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun bugün yapılması planlanan fethi kabir (mezar açma) işlemi son anda iptal edildi.
YARIN AÇILMASI PLANLANIYOR
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının yarın açılması bekleniyor.
KESİN ÖLÜM SEBEBİ YENİDEN ARAŞTIRILACAK
Ergenekon kumpas davasında tutuklu olduğu sırada, 2011 yılında Silivri'de hakim karşısına çıkmadan birkaç gün önce cezaevinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve şüpheli ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla feth-i kabir işlemi yapılacak. Kozinoğlu'nun mezarının yarın açılması bekleniyor.