Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 9 kişi gözaltına alındı

MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen baskınlarda 9 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Sabah'ın haberine göre gözaltına alınanlar arasında doktor Turgay Tamer, kameraman İdris Tiftikci, muhabir Selahattin Günday ile ambulans şoförleri ve acil tıp teknisyenlerinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltındaki diğer isimler ise Ahmet Göksel Erdoğan, Mahmut Arslan, Özlem Uslu Öz, Emre Atmaca, Tuba Koç ve Nesrin Kaya Altınova olarak açıklandı.

Gözaltına alınan 9 isim ve görevleri şöyle

- Turgay Tamer – Doktor

- İdris Tiftikci – Kameraman

- Selahattin Günday – Muhabir

- Ahmet Göksel Erdoğan – Ambulans şoförü

- Mahmut Arslan – Ambulans şoförü

- Özlem Uslu Öz – ATT personeli

- Emre Atmaca – ATT personeli

- Tuba Koç – ATT personeli

- Nesrin Kaya Altınova – ATT personeli

GAZETECİ SELAHATTİN GÜNDAY'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Gazeteci Selahattin Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medya hesabından gözaltına ilişkin açıklamada bulundu.

Ersöz, "Selahattin Günday, yaptığı haberler ve gazetecilik etik değerlerine bağlılığı ile tanınan ve saygı duyulan bir basın mensubudur. İsminin 'Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasıyla' anılmasını garipsediğimizi ifade etmek isteriz. Selahattin Günday, Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği süreçte birçok gazeteci gibi haberlere imza atmış ve kamuoyunun yakından takip ettiği olay hakkında objektif gazetecilik örneği sergilemiştir" dedi.

Ersöz'ün açıklaması şöyle:

"Gazeteci Selahattin Günday, sabahın erken saatlerinde kamuoyunda 'Kaşif Kozinoğlu Soruşturması' adıyla bilinen soruşturma kapsamında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

Selahattin Günday halihazırda Jandarma Alay Komutanlığı'nda gözaltında tutulmakta ve ifade işlemlerine ne zaman başlanacağına dair bilgi verilememektedir.

Uzun yıllar Doğan Haber Ajansı’nda Adliye Muhabiri olarak görev yapan, sonrasında birçok farklı haber kuruluşunda gazetecilik mesleğini icra etmeye devam eden müvekkilimiz hakkındaki gözaltı kararını anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz. Selahattin Günday, yaptığı haberler ve gazetecilik etik değerlerine bağlılığı ile tanınan ve saygı duyulan bir basın mensubudur. İsminin 'Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasıyla' anılmasını garipsediğimizi ifade etmek isteriz.

Selahattin Günday, Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği süreçte birçok gazeteci gibi haberlere imza atmış ve kamuoyunun yakından takip ettiği olay hakkında objektif gazetecilik örneği sergilemiştir. Bu konuya dair, Kaşif Kozinoğlu'nun Avukatı Hüseyin Derin Yarsuvat’a ulaşmış ve onun görüşlerini de haberleştiren ilk gazeteci olmuştur.

Bir gazetecinin, sabahın ilk ışıklarıyla gözaltına alınmasını ve adının faili meçhul bir cinayet soruşturmasıyla yan yana getirilmesini gerçeklerin ortaya çıkmasına uygun bir yaklaşım olarak görmüyoruz.

Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 senesinde dahil edildiği soruşturma dosyasında (ODA TV Soruşturması) ve kovuşturma aşamasında görev almış olan ve sonrasındaki şikayet süreçlerini de (eski polis, savcı ve hakimler) gerçekleştiren bir avukat olarak, mesleki saygınlığı ile objektif gazetecilik anlayışıyla akıllarda yer tutan Selahattin Günday'ın gözaltı kararına itiraz edeceğiz. Umarım ki özgürlüğü kendisine en kısa zamanda iade edilecektir."

NE OLMUŞTU?

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu, Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu sırada 12 Kasım 2011'de rahatsızlanmış ve hastaneye sevk edilmişti. Ancak hastaneye ulaştığında hayatını kaybettiği belirlenmiş, o dönem yürütülen incelemenin ardından 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Dosya yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeniden yapılan inceleme sonucunda eski takipsizlik kararının kaldırıldığını ve soruşturmanın Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden başlatıldığını açıklamıştı. Yeni soruşturma kapsamında özel ekip oluşturulurken, olayın tüm yönleriyle araştırılması ve Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla mezarının açılmasına da karar verildi.

İlk aşamada olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, bunlardan 10'u gözaltına alınmış, bir kişinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu belirlenmişti.