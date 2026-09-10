Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski jandarma personeli tutuklandı
Son dakika haberi... Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılanlardan eski jandarma personeli hakkında tutuklama kararı verildi.
Ergenekon Kumpası sürecinde tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i hakkında tutuklama talep edildi.
ESKİ JANDARMA PERSONELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden açtığı dosya kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlandı.
Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre, Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği gün görevde bulunan eski bir jandarma personeli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Soruşturma kapsamında 7 şüpheli adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edilirken 2 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
ESKİ JANDARMA PERSONELİ TUTUKLANDI
Eski jandarma personeli hakkında tutuklama kararı verildi.
KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTILAR VE FETH-İ KABİR KARARI
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Ölümü şüphe uyandırıyor" açıklamasında bulunduğu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda, aralarında gazetecilerin de yer aldığı 9 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, eski MİT mensubu Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarında 11 Eylül Cuma günü feth-i kabir (fethi kabir) işlemi gerçekleştirilecek.