Halk TV Türkiye Eşinin intihar ettiğini söylemişti: Sorguda yaptığı caniliği itiraf etti

Eşinin intihar ettiğini söylemişti: Sorguda yaptığı caniliği itiraf etti Bursa'da yatağında ölü bulunan Naciye B.’nin (45), intihar ettiğini iddia eden eşi Erol B. (42) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 4 çocuğunun annesini iple boğarak öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı.