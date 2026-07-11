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Eşinin intihar ettiğini söylemişti: Sorguda yaptığı caniliği itiraf etti

Bursa'da yatağında ölü bulunan Naciye B.’nin (45), intihar ettiğini iddia eden eşi Erol B. (42) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 4 çocuğunun annesini iple boğarak öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı.

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Eşinin intihar ettiğini söylemişti: Sorguda yaptığı caniliği itiraf etti
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yatağında ölü bulunan 45 yaşındaki Naciye B.'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Eşi Erol B., emniyetteki ifadesinde eşini iple boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erol B., eşi Naciye B.'yi yatağında hareketsiz halde bulduğunu belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşinin intihar ettiğini söylemişti: Sorguda yaptığı caniliği itiraf etti - Resim : 1

İlk ifadesinde eşinin intihar ettiğini öne süren Erol B.'nin çelişkili beyanları üzerine polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, eşini iple boğarak öldürdüğünü söyledi.

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Adliyeye sevk edilen Erol B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dört çocuk annesi Naciye B.'nin cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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