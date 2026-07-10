Arnavutköy'de dehşet: Eski eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kişi, boşandığı eşini ve 18 yaşındaki oğlunu silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, boşandığı eşi Türkan Gökkaya ile oğlu Emin Gökkaya'ya (18) silahla ateş etti. Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, katil Davut Gökkaya da aynı silahla intihar etti.

BİR OĞLU KANEPENİN ARKASINA SAKLANARAK KURTULDU

Olay sırasında evde bulunan diğer oğlu A.G.'nin ise kanepenin arkasına saklanarak saldırıdan kurtulduğu öğrenildi.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkan Gökkaya, oğlu Emin Gökkaya ve Davut Gökkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

TÜRKİYE'DE HAZİRAN AYI BOYUNCA 37 KADIN KATLEDİLDİ

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun açıklamasına göre Haziran ayında erkek şiddeti sonucunda en az 37 kadın yaşamını yitirdi. Yılın ilk 6 ayında 141 kadın öldürüldü, bu kadınlardan 69'unu öldüren aile içindeki bir erkek iken 28'ini Türkan Gökkaya gibi boşandığı erkek katletti.

(DHA- Halk Haber Merkezi)