Eşine az rastlanır tehlikeli olay: Kaputu açık otomobilin üstünde yolculuk yaptı! Kimse anlam veremedi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafikte seyreden vatandaşlar, eşine az rastlanır tehlikeli ve garip bir olaya tanıklık etti. 11 Eylül Bulvarı Hacivat Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, akan trafikte ilerleyen bir otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

SOL ŞERİTTE MOTORUN ÜSTÜNDE YOLCULUK YAPTI

Hacivat Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan otomobilin ön kaputunun açık olduğu görüldü. Aracın sol şeritte hızla ilerlediği sırada, açık olan kaputun iç kısmında ve doğrudan çalışır haldeki motorun üstünde bir kişinin bulunduğu fark edildi.

Tehlikeye davetiye çıkaran bu yolculuk anları çevredeki diğer sürücülerin dikkatinden kaçmadı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Trafikte ilerleyen başka bir sürücü, motorun üzerinde yolculuk yapan şahsı görünce cep telefonu kamerasına sarıldı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde, akan trafikte sol şeritte giden aracın motor kaputunun üstünde duran kişinin ne yapmaya çalıştığı veya ne yaptığı anlaşılamadı.

Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan aracın o görüntülerine kimse anlam veremedi. (DHA)