Dev drone köpeği bir güzel serinletti: Bizimki banyoyu bedavaya getirdi!

Çin’in Linyi kentinde bir şirketin yeni drone teknolojisini tanıtmak için düzenlediği gösteride, sokaktaki sevimli bir köpeğe drone ile su püskürtüldü. Görüntülerde köpeğin kuyruğunu salladığı, sudan kaçmadığı ve durumdan memnun göründüğü dikkat çekti. Sosyal medyada da kısa sürede viral oldu.

DEV DRONE BU KEZ SEVİMLİ DOSTUMUZU SERİNLETTİ

Şirket, yeni drone teknolojisinin yeteneklerini göstermek amacıyla bir tanıtım gösterisi düzenledi. Gösteri sırasında drone, sokakta bulunan bir köpeğe su püskürttü.

Videoda köpeğin kuyruğunu salladığı ve püskürtülen sudan kaçmadığı görülüyor. Suyun drone’dan köpeğin üzerine çok uzak bir mesafeden püskürtülmediği de görüntülere yansıdı.

NE KAÇTI NE KORKTU: KUYRUK SALLAYARAK KEYFİNİ ÇIKARDI

Dev drone'dan üzerine fışkırtılan suya rağmen kaçmayan ve halinden oldukça memnun görünen köpek, kuyruğunu sallayarak serinlemenin tadını çıkardı. Mutlu olduğu her halinden anlaşılan sevimli köpeğin bu halleri çevredeki vatandaşlar tarafından tebessümle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI: "DIŞARISI SICAK OLMALI"

Kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılan sevimli videoya kullanıcılar büyük ilgi gösterdi. Videonun altına yapılan yorumlarda kullanıcılar, "Köpek bundan keyif alıyor gibi görünüyor. Dışarısı sıcak olmalı" ifadeleriyle sevimli dostumuzun neşesine ortak oldu.